美情報總監：中國仍準備武力攻台

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台媒引述美國國家情報總監海恩斯表示，俄羅斯侵烏可能引發中國對台灣採取類似行動的擔心“看來並無成為現實，至少目前還沒有。”他說，中國國家主席習近平清楚地知道統一台灣的重要性，並繼續優先選擇以和平的方式實現統一，而非武統。

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據新頭殼媒體署名胡冠廷報道稱，美情報總監指中國仍準備武力攻台。

海恩斯（Avril Haines）29日在華盛頓一場討論會上指出，現在沒有跡象顯示習近平正打算以武力奪取台灣，“即使他正在為這樣的可能性做準備。”他說，俄羅斯入侵烏克蘭可能引發中國對台灣採取類似行動的擔心“看來並沒有成為現實，至少目前還沒有。”海恩斯強調，習近平仍希望以和統代替武統，進一步解放台灣。此外，美國資深國防官員們也多次警告中國在南中國海和台灣周邊地區的行為更加咄咄逼人，並正以第二次世界大戰以來最大的規模增強軍力。而北約昨日也表達了相同的憂慮，指責北京當局“欺凌鄰國、威脅台灣”。

北約秘書長斯史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在西班牙首都馬德里舉行的北約峰會上說，中國不是我們的對手，但我們必須對其帶來的挑戰保持警惕。他接着補充說，我們看到莫斯科與北京不斷深化的戰略夥伴關係，中國不斷增強的決斷自信和脅迫政策對我們的盟友和夥伴們帶來安全風險。

據該報道，而美國商務部昨日則對五家向俄羅斯提供軍事支持的中國公司實施出口限制，海恩斯在被問及有關出口限制時表達了相同的憂慮，他表示，“他們（指中國）非常努力和公開地不批評俄羅斯，同時我們的確看到他們正在幕後以各種方式幫助俄羅斯。”此前，美國其他官員們表示，目前沒有證據顯示中國政府正直接為俄羅斯在烏克蘭的軍事行動提供軍事支持。