習近平未與港官握手 未乘港車

香港/習近平

2022年6月30日，中國國家主席習近平抵達香港。四大中央駐港機構負責人在場迎接（直播截圖）

中國國家主席習近平昨天起訪問香港，這是他自疫情爆發兩年多來首次離開中國大陸，新聞鏡頭中可見習近平與妻子彭麗媛都與港府官員保持距離，未見習近平與官員握手，並提高了保安規格。習近平這次赴港出席香港回歸25周年活動提高了保安規格，其座駕為紅旗防彈車，與他2017年訪港時由香港政府提供的寶馬七系防彈車不同。至於習近平在港使用國產「紅旗」防彈轎車，以及夜宿深圳，時事評論員劉銳紹稱，那更是「不放心」香港的表現，「可能習近平連自己怕什麼都不知道」。

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據中央社今天報道，中國國家主席習近平訪港，全程與官員保持距離提高保安規格。

就習近平乘坐中國國產紅旗轎車，該報道引述香港01消息說，現在的紅旗車系沒有一款與習近平訪港座駕相似，估計是專屬設計，也沒有詳細資料。

以往中國領導人訪港，均會乘坐由港府提供的寶馬七系防彈車，包括2012年時任國家主席胡錦濤訪港、2016年時任全國人大委員長張德江訪港。

此外，習近平訪港之際，香港新冠病毒疫情正升溫，連續兩天單日確診突破2000例。從新聞鏡頭中可看到，習近平與彭麗媛抵港後都與官員或嘉賓保持距離，沒有握手，包括昨天習近平分別與官員及與百多名香港各界人士合照，都未與各人握手，只點頭打招呼示意，與以往不同。

彭麗媛昨天到西九戲曲中心欣賞表演後，與表演者交流時也保持一段距離。

消息說，習近平及所有官員、嘉賓全程載上印有“25”字樣的N95口罩。習近平這兩天除了在發言時有脫下口罩，其他時間全程載上口罩，以免感染。

中央社說，今天上午習近平主持新一屆香港政府官員宣誓，其台下座位也與其他人保持一定距離，也看不到他與新任行政長官李家超握手。