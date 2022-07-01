習近平：「一國兩制」將長期堅持 促港人尊重以中共為執政黨的中國制度

香港/七一

在香港實行「一國兩制」「五十年不變」的方針，原在2047年完結，但中國國家主席習近平在新一屆港府就職禮上致辭時說，「一國兩制」符合中國和港澳的根本利益，這樣的好制度「必須長期堅持」，說時沒有提及年期。他又說，維護國家主權是「一國兩制」方針的最高原則，社會主義制度則是中國的根本制度，而中國共產黨領導是中國社會主義「最本質的特徵」，促全體港人「自覺尊重和維護國家的根本制度」。

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習近平今(1日)早在第六屆香港特區政府就職禮上，就「正確」理解「一國兩制」和香港未來五年的方向發表講話。他首先讚揚香港為中國創造經濟長期平穩快速發展作出了「不可替代的貢獻」，但卻把英國殖民地年代開始的代議政制抹掉，強調回歸中國後，「香港真正的民主由此開啟」。而在「全面管治權」和「愛國者治港」原則得到落實後，香港的「民主制度符合一國兩制方針」及其憲制地位，有利於保持香港繁榮穩定。

他續稱，「一國兩制」的根本宗旨是維護中國國家主權、安全及發展利益，而實踐下來，這制度符合國家民族和港澳的根本利益，得到逾14億中國人支持、港澳居民「一致擁護」及國際社會「普遍贊同」，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。」

今年是香港回歸25周年，原是香港製度和生活方式「五十年不變」的中場，但習在講話中，沒有提及中場等相關時間參考或2047年，但亦沒有說長期指的年限。

不過，習近平接着闡釋他要求的「全面準確」貫徹「一國兩制」方針，即「維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則」，而社會主義制度是中國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特區「所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度」，這將為港澳創造無限廣闊的發展空間。

習近平不提三權合作 強調司法獨立

他續稱，此外，必須堅持以北京的中央政府全面管治權為源頭，以及保障由此權力來源而生的特區高度自治權相統一銜接；至於他2008年時在港提出的三權應該「互相理解、互相支持」的三權合作論，他今早的說法是，「行政機關和立法機關即相互制衡，又相互配合，司法機關依法獨立行使審判權」。

習近平又說，未來必須落實愛國者治港，政權必須牢牢掌握在愛國者手中，強調沒有一個國家或地區「會允許不愛國，甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權」，這在任何時候都不能動搖，因為守護好管治權，就是守護好香港的繁榮穩定。

至於香港未來五年，他認為機遇大於挑戰，並向現政府提出四點「希望」，包括着力提高治理水平和效能，以及完善治理體系；要轉變治理理念，提升國家觀念和國際視野，把有為政府和高效市場更好地結合起來；透過改革增強發展動能；切實排查解決民生困難，以及共同維護和諧穩定。習近平表明，香港要聚精會神謀發展。香港居民只要真心擁護「一國兩制」、熱愛香港、遵守《基本法》和特區法律，便都是建設香港的積極力量，可以為香港作貢獻。

習近平出席新一屆政府就職典禮後，先後會見新任特首李家超，以及行政、立法及司法機構負責人。習氏夫婦其後已於下午一時許與中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、外長王毅等隨行官員到西九龍站乘坐專列返回中國。