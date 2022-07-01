英美指北京毀對港承諾 削弱穩定全球秩序的規則

香港/政治

在香港主權移交中國25周年前夕，英美批評中國沒有信守承諾，剝奪港人的民主參與、基本自由和獨立的傳媒，瓦解香港的公民社會，當中，白宮國家安全委員會形容，這削弱(undermine)了港人先由和以規則為基礎去維持的全球穩定秩序。兩國均敦促中國信守承諾。

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美國國務卿布林肯當地時間周四發表聲明，指現今是中國承諾「一國兩制」五十年不變的中間點，但香港和北京當局顯然已把民主參與、基本自由和獨立的傳媒剔出承諾之外。

他又說，在2019年上百萬港人上街反對修訂逃犯條例之後，北京訂定《港區國安法》，兩年來，法例既削弱香港自治，又摧毀了港人的權利和自由。結果是，不少反對派人士被關押至今、獨立的傳媒機構被搜、公共藝術品被移除、民主機制被削弱、悼念活動不能進行，以至議員被褫奪資格，然後，中港官員更發布不實訊息，把事件歸咎於境外勢力。凡此種種，其實只是要剝奪曾對港人承諾的自由。他重申，會與港人並肩，爭取恢復港人應有的自由。

同日，白宮國家安全委員會發言人尉新(Adrienne Watson)亦發表聲明，指香港的民主制度被瓦解，司法機構承受前所未有的壓力，學術、文化和新聞自由被扼殺，以及數十個公民社會組織和新聞機構被迫解散等，有關行為，既削弱了港人的基本自由，亦破壞了以規則為基礎去維持的全球穩定秩序 。

發言人續稱，昨日亦剛好是中國為香港製訂的國安法實施兩周年的日子，中國相關治港政策已動搖香港的體系、規章和制度，這都是國際社會對香港的信心所在，亦是其經濟中心的基礎。她敦促北京遵守國際承諾，並要求香港當局尊重獲基本法保障的人權和自由。

在英國，首相約翰遜在倫敦時間周四發表網上錄像講話，指在過去一段頗長時間，北京政府未有恪守《中英聯合聲明》的義務，令港人的權利自由，以及香港的持續進步和繁榮受到威脅，英國因此提供途徑，讓持有英國國民(海外)(BNO)身分的港人到英國定居，至今已有12萬港人及其家人移居當地，一個尊重而非刑事化表達、集會及結社自由的地方。他強調，這不是要放棄香港，英國將致力促使北京恪守承諾，確保港人治港。