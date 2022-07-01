評論指習總訪港安排已見引入中國制度 一國兩制安排更見明朗

香港/習近平

習近平保安之嚴密，可從他抵港時時發表簡短講話只有四名官員可以靠近，可見一班。採訪記者距離講話台有15米遠。

中國國家主席兩日合共留港十小時後，已於今(1日)午返回中國內地，但他旋風式訪港卻留下不少影響。時事評論員劉銳紹稱，習的訪港行程已見滲入中國制度，並敢於首次在香港回歸慶祝大會這種場合要求港人不要干預中共的制度。對於習近平表明「一國兩制」應該長期堅持，人大常委譚耀宗則認為，這可釋除社會疑慮，為香港社會的未來發展指明方向。

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劉銳紹向本台指出，習近平訪港的整個安排已可看見引入了中國制度，例如他訪港的消息公布後，時任特首林鄭月娥及當時仍屬候任特首的李家超發表聲明，對習訪港表示歡迎和衷心感謝，認為是彰顯北京的中央政府對香港的重視和支持。他指出，這種地方領導人發稿歡迎中央領導人到訪是中國的普遍規矩。

此外，過往領導人訪問香港這個「示威之都」時，只是要求不要讓領導人面對反對聲音，故此社會民主聯機(社民連)仍可「擡棺材」抗議，只是要去到領導人看不見的示威區；但今次則是禁止抗議出現。

根據社民連主席陳寶瑩披露，「7.1」前已有警員接觸該黨的友人和義工，詢問他們「7.1」會否有公眾活動，即使陳寶瑩公開表明該黨不會有抗議後，包括前主席黃浩銘和吳文遠等六名社民連成員仍被「國安警察」跟蹤和上門搜查，又提醒他們不要在回歸日舉行示威。陳對《基本法》賦予的和平請願權利「如臨大敵」，深感遺憾和荒謬。

至於習近平在港使用國產「紅旗」防彈轎車，而不像五年前訪港般用港府的寶馬房車，以及夜宿深圳，劉銳紹稱，那更是「不放心」香港的表現，「可能習近平連自己怕什麼都不知道」。

他又說，雖然習近平對香港諸多不放心，但他不會放棄一個如此重要的、在國際社會上曝光的機會，因為這既可顯示其存在感和權力感，亦可證明他大權在握，即使「離境」也不會有絲毫影響。

談及習近平在講話中囑咐港人不要干預中國內地的制度，劉銳紹稱，習近平在最近的《求是》雜誌中撰文，指出國家安全就是制度和政權安全，故此要求港人不要干預國內製度的調子是早已存在，但在如此正式的場合向港人發話，則是第一次。