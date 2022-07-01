香港回歸中國25年：羅冠聰譴責 "北京背信棄義"

香港/羅冠聰

今天7月1日，香港慶祝回歸25周年。1997年，香港這個英國殖民地重新回歸中國。從那時起，香港自治權和生活方式再保留50年的希望與諾言就破滅了。本台報道稱，最能反映香港人所經歷的動蕩與變化，莫過於羅冠聰的流亡生活。

廣告 繼續瀏覽後續

羅冠聰Nathan Law是香港前學生領袖和2014年 "雨傘運動 "的領導人，他被提名為諾貝爾和平獎得主，現在被北京通緝。羅冠聰將面臨幾十年的監禁。RFI在這位香港持不同政見者首次訪問法國時與他會面。

據本台記者海克-施密特報道採訪羅冠聰，“今年是香港回歸25周年，對你來說是否有一種苦澀的味道？”

羅冠聰稱，北京政府已經背叛了香港人。在1997年回歸的時候，中國向他們承諾了自治、自由和民主。但25年後，這些承諾都沒有得到兌現。香港的自治、自由和民主沒有被保留。因此，我們在爭取確保這些承諾得到兌現，因為香港人應該得到這些承諾。

法廣：五年前，在回歸20周年之際，香港民主運動曾如火如荼，你作為一名學生領袖，被選為香港議會最年輕的議員。今天，一切都變了：你的反對黨 "Demosisto "被解散了，你的朋友在監獄裡，你不得不與你的家人斷絕一切聯繫，因為你是北京通緝的逃犯。

羅冠聰：我的生活已經被顛覆了。2016年，我當選為立法會代表，那時我23歲。但北京干預並迫害了我。所以我在2017年被彈劾，並因參與雨傘運動而入獄。2020年《國家安全法》通過後，該法將言論自由定為犯罪，我被迫逃離了香港。今天，我是一個政治難民，流亡在倫敦。我的生活反映了香港的現實。香港不再是一個可以表達不同政治觀點的地方。香港只是一個像許多其他城市一樣的中國城市。

北京希望發出一個非常明確的信息。中國聲稱，頒布《國家安全法》和對示威活動的鎮壓為香港帶來了穩定，人們生活得很幸福。情況顯然不是這樣的! 人們不再提高他們的聲音，因為這是被禁止的。如果他們這樣做，他們將被監禁多年。北京想更多地控制和鉗制公民社會。因此，香港回歸的周年紀念日對我們來說顯然是一個悲傷的日子。一個相信民主的人不能和這樣的政府一起慶祝這個日子。只有獨裁者才會慶祝這個紀念日。

法廣：香港的一些歷史將從新的教科書中被刪除，包括 "英國殖民地 "一詞。你如何解釋這個問題呢？

羅冠聰：北京想歪曲歷史以使鎮壓合法化。鑒於中國的所有謊言，這並不令人驚訝，但我們有義務說這不是事實。我們不誇耀我們是英國的殖民地，但這是一個事實。我們不能為了政治目的而否認它。孩子們將在學校學到這些謊言，謊言在教科書中傳播。這也是許多香港人離開這個城市的原因。

法廣：12萬名香港人已經選擇到其他地方居住。西方國家如何支持那些想留下來的人，你期望國際社會對中國採取什麼態度？

羅冠聰：制裁是施加壓力的一種方式，但不是唯一的方式。我們還必須制定機制來保護我們的民主制度。一個例子：我們都同意，讓我們如此依賴俄羅斯的能源是一個錯誤。俄羅斯利用這種依賴性使我們陷入更加脆弱。但我們對中國的依賴要大得多。我們已經向中國人敞開了大門，中國利用這一點，用中國的宣傳侵入我們，並加強他們的獨裁統治，詆毀我們的民主制度。中國將利用一切可能的槓桿與方式方法來滲透我們，攻擊我們的政治制度。我們的政治家應該考慮到這一點。