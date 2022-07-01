200百萬人遊行歷史成絕唱 香港今年只有維穩

中國/香港

今天是香港主權移交25周年，由2003年開始“民陣”每年都舉辦七一遊行，2019年港府計畫修訂逃犯條例，破紀錄55萬人上街。但因香港國安法箝制，七一已沒有市民發聲的機會，只有政府維穩。

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據中央社今天報道稱，香港今年七一沒有遊行只有維穩。

民間人權陣線於2002年成立，2003年開始主辦七一遊行，因當年港府擬推動基本法第23條立法，加上SARS疫情導致299人死亡，民不聊生，估計50萬人走上街頭，港府隨後撤回立法提案。之後每年民陣都主辦七一遊行，當時的香港政治環境也影響了參加遊行人數。2004年的七一遊行，參與人數增加至53萬人，當時香港特首董建華沒做完第2任期，2005年3月宣布辭職。之後的七一遊行人數曾減至不到10萬人。參加七一遊行人數多寡，也反映了當時香港市民對政府的不滿程度。

2014年6月中國國務院新聞辦公室發表“‘一國兩制’在香港特別行政區的實踐”白皮書，聲稱北京中央對香港特別行政區具有全面管治權，當年七一遊行又增至51萬人。

2019年香港政府計畫修訂逃犯條例，民陣於6月9日及16日舉辦遊行，分別有100萬及200萬人參加。同年七一遊行也有55萬參加，創下最多人數參與紀錄。

據中央社，2020年6月30日香港國安法實施，此前港警以防疫為由，首度不同意民陣七一號召民眾上街。前民陣召集人岑子傑2021年1月因涉及民主派立法會初選案，被警方以涉嫌“串謀顛覆國家政權罪”拘捕。2021年民陣沒有申辦七一遊行，同年8月宣布解散。