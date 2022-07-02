崔健以新專輯“飛狗”喜獲台灣金曲獎最佳華語男歌手獎

崔健

台灣的第33屆金曲獎頒獎典禮7月2日晚間在高雄舉行，最佳華語男歌手獎由擁有“中國搖滾教父”之稱的崔健奪得。他透過獎項代領人表示，金曲獎清楚告訴了他下一站的方向。

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據中央社報道：今年入圍金曲獎最佳華語男歌手的歌手，包含盧廣仲、許鈞、YELLOW黃宣、馬念先、裘德及崔健。其中，許鈞、裘德及崔健無法親臨現場，該獎最終由頒獎人頑童MJ116宣布得獎人為崔健。

被譽為“中國搖滾教父”的崔健，出道38年間見證中國搖滾樂從無到有的歷史，並以“花房姑娘”、“一無所有”等歌曲聞名樂壇。去年他在60歲生日推出專輯“飛狗”，希望唱出對自我的最新認識。

崔健通過代領人表示，自己確實得過一些獎，但從來沒有寫過獲獎感言，甚至連準備都沒有過。“如果大家有機會看到或聽到這篇稿子。有一點是肯定的；它確實是我寫的！”

崔健透過文字轉述表示，如果說音樂像個旅程，中途有很多停車站。任何一站都有可能是一個目的地。“我相信有人能聽出來‘飛狗’這張專輯曾經有過很多不同的目的地，但都是一時的。現在我終於明白了；它從來就沒有過終點站！”

崔健說，金曲獎是一個歷史悠久、裝修講究、有點溫馨一個中轉車站，清楚地告訴了他下一站的方向，似乎在說：“一個新的時代在等待著你，你是否已經準備好了下車！”而曾經有的經歷加上曾有過的質疑，會變成一張新的車票，可以登上、通往一個更賦有挑戰和質疑世界的音樂列車。