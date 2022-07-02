抖音向美國國會保證不把美國人個資交給中國當局

美國/抖音

中國抖音TikTok向美國參議員保證，它正在採取措施滿足美國政府關於數據保護和規範美國境外訪問的要求。抖音遭美國網絡安全監管部門指控多次將美國用戶個資轉傳給中國當局，該機構要求美國谷歌蘋果等軟件下架抖音設置以保護美國用戶安全。抖音說，中國當局沒有要求分享美國人個資數據。即使要了，抖音也不會答應。

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TikTok就數據安全問題向美國國會作出保證。據法新社報道稱，抖音TikTok向美國參議員保證，抖音正在採取措施滿足美國政府關於數據保護和美國境外訪問的要求，規範包括其母公司中國字節跳動集團的員工。

抖音的這封信保證信件最初由《紐約時報》透露，TikTok向法新社證實，是由抖音通過官網發送給美國九名共和黨參議員的。該信件回答了早前由當選官員提交的關於TikTok數據的存儲和訪問的問題。

為了回應美國當局的要求，抖音TikTok在6月中旬表示，抖音的所有的美國用戶有關的數據現在都儲存在屬於美國甲骨文集團的服務器上。

6月中旬BuzzFeed的一篇文章揭露，位於中國的員工可以訪問這些抖音美國用戶個資數據。

據抖音信件稱，"中共沒有要求我們分享這些數據。"TikTok再次聲稱說，“我們沒有與中國共產黨分享任何關於美國用戶的信息，如果我們被要求，我們也不會答應。”

法新社報道稱，此外，抖音的官員解釋說，雖然“字節跳動”的工程師可以在平台的計算軟件上工作，新的協議將確保他們只能在甲骨文的計算機平台工作，而不會提取任何數據。

中國抖音目前正在接受美國外國投資委員會（CFIUS）的審查，該政府機構負責評估任何外國投資對美國國家安全的風險。

美國前總統特朗普在位時曾對抖音的數據安全表示擔憂，並試圖迫使字節跳動將其子公司出售給美國公司甲骨文。特朗普還發布了禁止抖音的行政命令，但這些命令在拜登成為美國總統後被撤銷。

法新社說，現任美國總統拜登則要求他的政府評估外國擁有的在線網站和應用程序給美國所帶來的風險。