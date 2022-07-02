港台媒：中共20大人事沉浮 誰隨習訪港可見端倪

中國/香港/20大

中共領導人習近平南下訪港慶七一來去匆匆，不過同他隨行的訪團成員，則是各界觀察20大人事可能變動的指標。中央社說，中共擬於今秋召開第20次全國代表大會，屆時高層領導班子將改組。

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該報道引述香港“南華早報”（SCMP）今天消息，20大是中共最重要的政治集會，預計今秋揭幕，屆時誰能夠在高層權力重組佔有一席之地，日前隨習近平赴港的訪團成員，約莫可看出他信得過的人選。這回習近平挑選跟他南下的高官，分別包括中央政治局與中央委員會的委員各兩人，雖然港人對於若幹人等不是那麼熟悉，但他們都是代表現階段負責香港事務的當權機構。

除了髮妻彭麗媛，陪同習近平的還包括中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，習的首席幕僚、中央辦公廳主任丁薛祥，中央軍委副主席許其亮，外長王毅，全國人大常委會副委員長沈躍躍。丁薛祥與許其亮都是中央政治局的委員，這是由25人組成的中共最高權力機構，沈躍躍和王毅則是次一等的中央委員會委員，王毅另兼國務委員，夏寶龍5年前自中央委員會退休，2020年獲任命現職，跌破眾人眼鏡。

報道引述太和智庫高級研究員、清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松分析：“習近平是中共黨政軍最高領導人，如同5年前的香港行，這回也是所有國家主要部門的高層代表與他同行，而夏寶龍另身兼全國政協副主席。”

分析5年前與這回隨習近平訪港的訪團官員結構，相關人等雖然官銜大同小異但人事已非，上回的隨行者大部分不是已經退休，就是快要卸甲歸田。唯獨首席幕僚丁薛祥兩次都跟着習訪港，5年前他還只是栗戰書的副手，而丁薛祥的老長官則是於2017年入常，並於2018年當選全國人大常委會委員長。

現年71歲的栗戰書是當今中共第3號人物，因他達到退休年歲，估計20大後就要走人，現年59歲的丁薛祥，近年來所有重要場合都看得到他亦步亦趨跟着習的身影，普遍認為前途無量，20大可望晉陞接班梯隊。

據該報道，丁薛祥向來慎思熟慮而且非常重視細節。這回習近平訪港於30日下午視察當地的科學園區，因濕熱加上颱風來襲，他解下領帶並解開西裝外套，大部分的隨行官員也都比照辦理。據在場者轉述，唯獨丁薛祥不顧燠熱難耐，照樣西裝筆挺。

報道稱，至於68歲的王毅與65歲的沈躍躍也出現在訪港團之中，則令觀察人士感到意外。

2017年，中共負責對外事務最高層級官員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，還有當時的人大常委會副委員長兼秘書長王晨，陪同習近平訪港。楊與王目前分別72及71歲，一般認為兩人將在20大可能召開的時間退休，而且這回都沒有陪習訪港。至於王毅目前雖是對外事務的二把手，算得上是資歷完整的外交官，而且國際馳名。不過王毅的年紀則是他能否在今秋的20大更上層樓的不確定因素，儘管如此，若暫不提他的歲數，普遍看好他是接替楊潔篪的不二人選。

報道稱，至於在軍方的人事，2017年，習近平訪港創下視察駐軍的先例，就是由當時的中央軍事委員會副主席範長龍陪同。中央軍委會是中國軍方的最高領導機構。這回習近平再度視察駐軍可能因颱風緣故並未大張旗鼓，但陪在他身邊的將領已換成許其亮，範長龍於2018年告老，但許其亮也72歲，預料20大的人事改組沒他的份，屆時誰獲拔擢統領解放軍，有待觀察。

中央社報道稱，新冠病毒疫情爆發兩年多以來，習近平的首次出訪就是南下香港慶七一，太和智庫高級研究員、清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松說，由習近平挑選的隨同高官而論，目的就是要凸顯中共對香港的全面管治權。

該報道原文鏈接：www.cna.com.tw/news/acn/202207020141.aspx