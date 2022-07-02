美媒：美中競賽焦點轉向比拼經濟增速

中國/美國/經濟增長

美國總統拜登表示，美國將從實力出發與中國競爭，在最近的一條推文中，他援引獨立專家的預測稱美國今年的增長可能超過中國。據華爾街日報稱，這一說法觸動了中國政府的神經。

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據華爾街日報署名Lingling Wei報道稱，在美國與中國雙雙面臨國內經濟挑戰之際，中美兩國領導人正將大國競爭的部分焦點轉向比拼誰的國家增長更強勁。

在過去的一個月里，美國總統拜登兩次公開表示，美國今年的經濟增速可能自1976年以來首次超過中國。美國白宮稱，這一說法是基於獨立預測。政策顧問和為政府提供諮詢服務的中國經濟學家稱，拜登的這種說法觸動了中國政府的神經。

在上周金磚國家工商論壇開幕式時，中國國家主席習近平意外地宣稱中國將採取更加有效舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，也就是重申了中國2022年的增長目標為5.5%左右。這番話似乎在某種程度上是說給白宮聽的。

據該報道，在中國，最受關注的經濟數據一直是年度經濟增長數據，這與美國不同，美國更受關注的是通脹率和失業數據。而且此前幾十年，中國一直以兩位數的速度增長，美國根本沒法比。現在，中國的經濟增長目標已降至30多年來最低，而經濟學家認為，只要習近平堅持他對新冠零容忍的做法，就連這個目標都無法企及。

與此同時，在疫苗接種和政府大規模刺激措施的推動下，美國經濟已經從新冠疫情相關衝擊中強勁反彈，儘管眼下高通脹率已促使美國聯邦儲備委員會以幾十年來最快的步伐提高利率。目前，美國經濟陷入衰退的可能性加大。

政策顧問和經濟學家們說，習近平最近做出的GDP承諾表明，在確保今年中國經濟增速超越美國方面，他正承受越來越大的政治壓力。習近平正試圖為他在今年晚些時候開啟第三個任期爭取支持。

一些官員稱，看起來習近平決心堅持原來的增長目標，從而確保中國經濟增速超過美國，哪怕今年中國GDP增速最終沒有達到5.5%的目標。一位隸屬政府的中國經濟學家說，否則，你如何繼續講東升西降的故事呢？

華爾街日報稱，長期以來，中國領導人一直渴望在經濟上超越美國。

該報道原文鏈接：cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%8E%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E7%AB%9E%E8%B5%9B%E7%84%A6%E7%82%B9%E8%BD%AC%E5%90%91%E6%AF%94%E6%8B%BC%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%A2%9E%E9%80%9F-11656678908