香港海域風電工程船斷兩截沉沒 官方沉默

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中國一艘安裝海上風電機的工程船昨天拋錨，今天在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤，僅3人獲救。中國官方迄今保持緘默未通報，南海救助局昨天救援的消息還被下架。早前中國官方對災難事故曾迅速作出反應。

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據中央社今天報道稱，中國工程船“福景001”號2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤。

據香港海事處通報，這艘失事的船隻名為“福景001”號。消息說，該工程船香港海域斷成兩截多人失蹤。

據通報稱，香港海上救援協調中心今晨接到廣東救援協調中心通知，指福景001號在香港西南面約300公里的大陸水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。

香港政府飛行服務隊Instagram通報，2日早上7時25分接獲海上救援協調中心通知，一艘工程船在香港西南約300公里發生事故，船身斷開兩截，大約30名船員棄船逃生。

據通報，南海救助局海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點是颱風暹芭（芙蓉）中心附近，天氣非常惡劣，令搜救行動非常困難。飛行服務隊仍派出多架次定翼機、直升機前往救援。

從飛行服務隊發布的影片可見，現場風浪非常大，工程船船身斷裂，持續下沉幾近覆沒，飛行服務隊直升機人員將滯留在甲板的部分船員救起。

據香港晚間消息顯示，福景001號已沉沒。

據3名獲救船員透露，當時船身嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪衝走。

據中央社說，福景001號為中國籍工程船，隸屬江蘇華景智雲工程技術有限公司，是海上風力發電機的安裝平台。該公司發文顯示，福景001號6月6日在粵電陽江公司的海上風電場項目正式開工，項目就在事故海域。

搜索百度顯示，2022年7月1日下午，交通運輸部南海救助局湛江救助基地接到險情來電：某工程船在陽江溪頭港外拋錨，因今年第3號颱風暹芭臨近，船上38名工程人員需緊急撤離上岸，請求專業救助力量援助。

據該報道，但南海救助局發出上述通報，騰訊網轉載後，文章遭下架，已無法搜索全文。

南海救助局網站至截稿仍無法連線，中國官方保持緘默。陸媒雖轉發港媒消息，但對福景001號略而不提。

颱風芙蓉今天下午3時在廣東陽江到海南瓊海之間沿海登陸。

查詢船舶自動辨識系統（AIS）顯示，福景001號最後位置就在陽江近海。

網絡消息稱，一艘工程船2日在香港西南海域斷成兩截幾近覆沒，約30名船員棄船逃生。

中央社報道指，一艘工程船今早在香港西南海域斷成兩截幾近覆沒，約30名船員棄船逃生。香港政府飛行服務隊獲報後出動搜救，但因事故現場在芙蓉颱風中心範圍，風浪太大，目前僅救起3人，已有多人失蹤。

香港政府飛行服務隊Instagram通報，2日早上7時25分接獲海上救援協調中心通知，一艘工程船在香港西南約300公里發生事故，船身斷開兩截，大約30名船員棄船逃生。

中國交通運輸部南海救助局海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點是颱風暹芭（芙蓉）中心附近，天氣非常惡劣。

香港政府飛行服務隊派出一架定翼機與多架次直升機前往現場進行搜救。

據官方香港電台報導，現場風速高達每小時144公里，能見度500公尺，海面涌浪10公尺。加上附近有多個風力發電機，增加搜救難度及危險性。令搜救行動非常困難。

從飛行服務隊發布的影片可見，現場風浪非常大，工程船船身斷裂，持續下沉幾近覆沒，飛行服務隊人員將滯留在甲板的部分船員救起。

據3名獲救的船員透露，當時船身嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪衝走。

據飛行服務隊表示，由於失蹤人數眾多，在入夜前盡量擴大搜索範圍，並在安全情況下將搜救行動延長至夜間。