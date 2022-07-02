香港7.1隻少數記者入選遠看儀式

香港/7.1

香港“七一”採訪高規格設防，先有多間媒體不獲邀，再有10餘名記者因“保安理由”被要求撤換。最終僅有8人採訪升旗典禮，就職典禮也戒備森嚴，記者上廁所有職員跟隨。近前採訪習近平絕對不可能。

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據中央社署名沈朋達今天引述消息報道稱，中國國家主席習近平相隔5年赴香港，出席主權移交25周年慶祝活動，當地保安戒備森嚴，媒體採訪也不例外。之前先有至少10家外媒和港媒未獲港府新聞處邀請，採訪慶典等相關活動。6月28日起，再有10多家原已獲邀的媒體記者接獲通知因“保安理由”無法入場。由於當局要求入場記者需自26日起每天接受核酸檢測，因此一些媒體無法換人採訪。

香港明報今天引述獲准採訪的記者表示，最終只有約8名記者採訪升旗典禮。記者在1日凌晨1時30分要先到指定場所接受核酸檢測，等待結果和安檢後，才可前往舉行升旗的金紫荊廣場，安檢嚴謹。習近平未出席這場在戶外舉行的活動，但參加了稍晚在會展中心舉行慶祝大會和新政府就職典禮。該報引述另一名採訪就職典禮的記者說，場內的保安和防疫措施相當嚴格，出發前要求記者先寄存消毒液、飲用水和雨傘等物品，會場內使用洗手間也有職員跟隨，確保“記者在視線範圍內活動”。

據該報道，明報還引述香港記者協會主席陳朗升說，習近平2017年訪港出席“七一”活動時，港府新聞處有與記協聯繫，了解採訪需要，今年則無此安排，認為是“不與新聞界合作”的姿態。他也促請當局解釋上述被拒到場採訪的記者涉及的“保安理由”為何？以什麼準則審查和篩選記者？否則香港能否維持“資訊之城”地位已是“心中有數”。