中國外長到訪緬甸 軍政權拒絕與昂山素季對話

中國/緬甸

中國外長王毅抵達緬甸參加周一開幕的瀾湄合作第7次外長會，是緬甸發生軍人政變後首位到訪當地的中國高級官員。緬甸軍人政權表示拒絕與被關押的前領導人昂山素季對話。

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中國外長王毅7月1日抵達緬甸參加周一開幕的瀾湄合作第7次外長會，這也是自從去年緬甸軍事政變後首位到訪當地的中國高級官員。

緬甸軍政府發言人此前在緬甸首都內比都記者會上表示，緬甸軍人政權拒絕與被關押的緬甸前領導人昂山素季對話。

王毅上次在2021年訪問緬甸並與晤昂山素季會晤，但三周後緬甸軍方推翻昂山素季文人政府。今年6月23日已從軟禁轉為單獨監禁在軍方建設的首都內比都的一座監獄中。

自去年政變下台以來，昂山素季一直被軟禁在內比都一個未公開的地點，由幾名家庭工作人員和她的狗陪同。這位77歲的諾貝爾獎獲得者只是出來過參加對她的審判聽證會，她或將面臨150年的監禁。

多個國家呼籲緬甸軍政府與昂山素季進行對話，未果。

東南亞國家聯盟從2021年開始試圖用外交手段解決緬甸軍事衝突的努力迄今為止失敗。

目前緬甸多個地區的戰鬥仍在繼續，當地媒體報道了軍政府士兵的殺戮行動。

根據聯合國 5 月份提供的數據，自從緬甸軍人政變以來，已有近 70 萬人被迫逃離家園。