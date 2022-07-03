中國大陸為打入台灣的地下黨寫傳稱英烈 台灣稱共諜

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中國大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一為“血沃寶島—中共台灣英烈”一書撰寫引言，直指共產黨人的鮮血灑在台灣，“凝聚了中國共產黨與台灣同胞的血肉聯繫”。

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據中央社今天以“你的匪諜我的英烈 中共為台灣地下黨做傳”為題報道稱，“血沃寶島—中共台灣英烈”一書由中共中央台辦編寫，人民出版社、九州出版社聯合出版，整理收錄了一批20世紀中期中國共產黨在台活動史料。國台辦官網1日刊出劉結一為該書所撰引言。

劉結一在引言中提到，“無論是反抗日本殖民統治、實現光復台灣，還是反抗國民黨獨裁統治、爭取民族解放，中國共產黨始終與台灣同胞戰鬥在一起”。大批共產黨人和革命志士的鮮血灑在台灣，“彰顯了台灣同胞的愛國主義傳統，凝聚了中國共產黨與台灣同胞的血肉聯繫”。

劉結一指出，台灣革命史是中國現代史和中共黨史的重要組成部分。由於兩岸長期隔絕，中國共產黨人和革命群眾在台灣的革命歷史鮮為人知。為“還原歷史真相、緬懷革命先輩，弘揚台灣同胞的愛國主義傳統”，所以編寫這本書。

中央社引述陸媒消息，本書共收錄31位“英烈”，來自大陸者23人，來自台灣的7人，還有1人是海外僑胞，有8名是女性。其中包括曾任參謀次長的國軍中將吳石，和作家鍾理和的弟弟鍾浩東等人。