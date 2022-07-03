前法新社駐北京記者董尼德“中國大掠奪”一書將在台灣日本印度出版

出版

前法新社（AFP）駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）的著作“中國大掠奪”中文版將於7月中在台灣出版，同時也在日本和印度面世。他向中央社表示，中國背叛了世界，成為可怕的掠奪者，全球對中國的態度已完全改變；他分析中國面對強勢同盟，對台不敢輕舉妄動。

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據中央社介紹：董尼德1984年起多次派駐中國，這本書是他田野訪談與第一手調查的結晶，實事求是解析“人類史上牽連最深遠的掠奪戰”，闡述中國如何透過損害人權、環境污染、技術轉移、影響力行動等掠取世界，成全球挑戰。

董尼德對中央社表示：過去世界對中國太過天真，從1971年美國總統尼克森為對抗蘇聯派基辛格秘密出訪中國開始，以為中國會受外國影響而改變，甚至邁向民主；中國也在美國協助下加入世界貿易組織，但承諾的自由貿易、開放市場，卻無一做到，“中國政權背叛了世界”。美國最先醒悟，發現正在幫助中國成為自己的敵人，其他國家也逐漸覺醒。同時，許多非洲國家發現中國“一帶一路”是“負債陷阱”，更是“政治與意識形態的宰制工具”。

董尼德告訴中央社，他認為中國不會攻打台灣。第一是由於台灣的覺醒，“台灣早已在準備，如今更是加快速度，政府更呼籲中國三思”。

第二個考量，則是“中國面對的是有史以來最強的同盟”，中國船艦的軍事技術與日本有很大差距，更別提美國。“中國軍力真假新聞消息滿天飛，就是為了恫嚇台灣人”。

他認為面對中國，台灣角色無比重要，不僅是“台灣為華人世界的民主燈塔與希望”，也是由於牽動世界市場的半導體與台積電。

如果中國真的進犯台灣，歐洲將有何動作？對此董尼德坦言較難預測，畢竟台海離歐洲較遠。但中國宣稱擁有南海主權，引發法國不滿，派潛艦出巡南海，一路北上台灣海峽與日本海域；英、德也有相似行動。

董尼德對中央社表示：中國10多年來嘗試迷惑中東歐，“但也完全結束了”，就連僅存親中的匈牙利也在國內面臨反中勢力；半數出口流進中國市場的德國過去對中國無能為力，然而去年上任的外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出身綠黨，開始對中國強硬。

去年9月，法國國防部出資的軍事學校戰略研究所（IRSEM）公布重量級報告“中國影響力行動 — 馬基維利時刻”（Les Opérations d'influence Chinoises – Un Moment Machiavélien），詳述中國如何滲透法國社會。

董尼德曝光說，這份報告公布前送到時任外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）手中，但內容太過震撼，最後是由總統馬克龍親自決定公開，“這顯示法國最高層級態度也已改變”。

董尼德告訴記者，他曾真心喜愛中國，“看到中國變成這樣，我很傷心，中國精神與文化逐漸消失，只剩習近平思想作為信仰”。儘管他現在已無法再去中國，“但我不怕，北京無法讓我噤聲”。