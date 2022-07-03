在央視說了聲“香港加油”遭攻擊不愛國 張學友稱不理解

中國/香港/張學友

歌星張學友日前接受央視訪問時提到“香港加油”等字眼，遭中國網友攻擊，訪問因此被刪除。張學友今天發表聲明，指他對“香港加油”成為“禁語”無法理解，並希望中國人能“以理服人”。張學友強調他是個“愛國家，愛香港的中國人”，在香港出生香港長大，也希望在香港老死。張學友還說，“香港加油”卻因為一些“犯了錯誤的人”用過，“黑色”、“黃色”被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了“禁語”、“禁色”，“我個人無法理解”。

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據中央社今天引述消息報道稱，為慶祝香港主權轉移中國25周年，中國官方的央視日前製作系列專題節目，張學友是節目訪問的對象之一。張學友在訪問中以粵語表示，“香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏。但因為我是和這個城市一起成長的，我在這裡出生，在這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油”。

張學友這番簡短表態，卻遭到部分中國網友強烈質疑及攻擊他“不愛國”，其中最受質疑的就是“香港加油”4個字。理由是2019年“反送中”運動期間，“香港加油”被示威者廣泛使用，此後就被中國方面及港府視為忌諱用語。此時張學友說出這4個字，被認為是在呼應示威者的主張。

還有中國網友認為，張學友整個訪談只提到“香港”及“25周年”，卻沒有提到“祖國”任何事情，顯然“不夠愛國”。還有人說，張學友指香港這25年“高高低低、起起伏伏”，似乎對香港這25年的變化“不滿意”。

鑒於批評聲浪快速上升，央視官網不久便將張學友這段訪談刪除，但仍無法完全消弭部分中國網友對張學友立場的質疑。

中央社綜合港媒消息稱，張學友今天向媒體發表聲明說，他覺得自己是個“愛國家，愛香港的中國人”，作為藝人不涉政治是自己的基本原則。他在香港出生香港長大，也希望在香港老死。

張學友說，正因為自己跟香港的緣分如此深，他見證了香港最黃金、最輝煌的時刻。而現在的香港實在是“強差人意”，特別在過去的幾年裡，香港經歷了“黑暴”，緊接着疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候。他說，自己聽過“北京加油”、“武漢加油”、“上海加油”。但“香港加油”卻因為一些“犯了錯誤的人”用過，“黑色”、“黃色”被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了“禁語”、“禁色”，“我個人無法理解”。

中央社說，張學友提到，他是經過香港“受國家高速發展而獲益”的其中一員，更以身為中國人深感驕傲。希望“我們中國人是理性的，是以理服人的”，在世界人面前展現中國人的風範。所謂“聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論”。他最後說，謝謝大家對“本人（一蟻民）”的言行的監督，“本人會本着身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手”。