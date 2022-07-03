德國電視一台：沒理由慶祝香港主權移交25周年

德國媒體

就香港主權移交25周年慶典活動，德國媒體普遍提出了尖銳批評。比如：德國N-TV電視台批評中國違背諾言，把許諾給香港的“一國兩制”50年變成了25年。德國之聲要求追究中國嚴厲對待香港的責任。德國電視一台也認為：中國不信守諾言。香港的自由已沒有留下多少。不存在慶祝的理由。

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德國《經濟周刊》指出，香港曾經是實幹家和經理們的渴望之地。但這個曾經的模範經濟基地已今非昔比。首先，中國通過嚴格的國安法壓制了民眾要求民主的抗議活動。但對外國公司影響更大的是中國嚴格的防疫政策，導致企業難以正常運作。德國企業也感到絕望。外國人正在離開香港。

《南德意志報》認為，香港的慶祝活動其實是告別自由香港的慶典。雖然習近平許諾，香港自治繼續得到保證。但任何抵抗行為都會受到法律的懲罰。中國系統地加強了對香港的影響，將報紙置於其控制之下，恐嚇活動人士，並削弱了法治。北京2020年推出的香港國安法，能有效地將任何反抗行為定為犯罪。世界各地的政治家都對中國特別行政區的發展持批評態度。德國自民黨籍聯邦議院人權和人道主義援助委員會主席雷娜塔-阿爾特說，在香港主權移交給中國25年後，居民的自由和人權被殘酷地出賣的，這是顯而易見的。眼看着這個曾經是民主治理、充滿活力的城市現在在北京的專制控制下窒息而死，令人痛苦。阿爾特要求，必須在歐盟為支持民主的活動家提供庇護。

德國《商報》看到的是：香港這個金融大都市的衰落。經過中國25年的統治，香港已經粉碎了這個城市的民主力量，並在新冠疫情時期孤立了這個城市。造成挫折的不僅是經濟衰退，越來越慘的人權狀況也讓公司感到為難。就在香港慶祝主權移交25周年的同時，歐洲公司卻沒有慶祝的心情，而是想離開香港。