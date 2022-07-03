法媒報道何俊賢染疫 稱他在習近平身後一起拍照

香港/何俊賢/染疫

上個星期四在中國國家主席習近平身後拍照的一名香港議員何俊賢周日告知，他的冠狀病毒檢測呈陽性。 何俊賢是在中國國家主席慶祝香港回歸25周年時，與習近平一起拍集體照。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，與習近平會面的香港一名官員對冠狀病毒檢測呈陽性反應。42歲的何俊賢Steven Ho是香港最大的親北京政黨的成員，他是周四下午被允許靠近習近平拍照的大約100名官員之一。

根據政府公布的照片，何俊賢當時站在習近平後面兩排。

這是自新冠病毒大流行病開始以來，習近平首次在中國大陸以外的地方訪問。作為一項防疫措施，紀念香港回歸中國25周年的儀式都是在封閉系統下舉行的。

據何俊賢自己說，在習近平訪問的第一天（星期四），他的檢測結果為陰性。

但何俊賢是中國國家主席在香港期間感染病毒的第二位香港立法會成員。

譚耀宗是香港在北京最高立法機構的唯一代表，周四他檢測結果呈陽性。他沒有參加圍繞習近平訪問的活動。

香港採取了極其嚴格的措施，以確保冠狀病毒和政治反對派在習近平訪問香港期間不會感到尷尬，三年前，香港的民主運動在大規模抗議之後被鎮壓。

在習近平訪問期間，香港部分地區無法進入，持不同政見者受到警方的嚴密監視，許多記者被剝奪了採訪官方活動的資格。

法新社說，中國是最後一個仍然堅持清零政策的主要經濟體，旨在通過大規模篩查、有針對性的遏制和長期隔離來消除任何病毒傳播。