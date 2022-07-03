驚！香港民建聯議員何俊賢確診 3天前曾與習近平集體合照

香港/新冠病毒/何俊賢

香港民建聯立法會議員何俊賢確診，中國國家主席習近平6月30日訪港與各界人士合照時，他戴口罩站在習近平的後方處，當天檢測結果為陰性，目前已自我隔離。

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香港民建聯議員何俊賢確診，他曾在習近平訪港時參與合照。

據中央社引據“香港01”消息，香港民建聯立法會議員何俊賢今天在社群網站發文，指7月2日進行檢測證實確診，他已通報政府相關部門並根據“隔離令”自我隔離。

何俊賢表示，6月30日的樣本為陰性，7月1日樣本是極低傳染性的低病毒樣本，定性為不確定，但為保公眾安全，所以並無參與7月1日的活動。目前身體情況還可，希望儘快康復。

據中央社，習近平6月30日赴港與各界人士合照，期間何俊賢也在場，並站在最後排中間位置，位於習近平的正後方，當時所有人均戴口罩。他後來也分享媒體消息說有幸站在習近平的後方一起合照。