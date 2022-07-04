中國在布列塔尼的十件 "奇聞軼事"

中國/法國

Hervé Chambonnière是法國西部布列塔尼地方大報，擁有近八十年歷史的日報 Le Télégramme的調查記者，該報近日發表一些列有關中國在布列塔尼地區的活動的系列調查報道，以下是其中之一。

Hervé Chambonnière是法國西部布列塔尼地方大報，擁有近八十年歷史的日報 《Le Télégramme》的調查記者，該報近日發表一些列有關中國在布列塔尼地區活動的系列調查報道，以下是其中之一。

廣告 繼續瀏覽後續

以下10個軼事顯示了中國對布列塔尼的影響和干預的不同方式。

1 令人難以置信的Boursicot事件

這是在過去50年中被公開的極少數間諜案之一。來自瓦納的會計伯納德-布爾西科（Bernard Boursicot）1983年在法國被逮捕。他將法國駐北京大使館的外交檔案傳遞給中國政權近十年之久，他這樣做是為了取悅一位中國女間諜，而事實上，這名女間諜竟然是一位男子。

2 中國情報部門高官的兒子申請到布列塔尼

幾年前，一位中國學生的申請被送到布列塔尼學習的請求傳到了西布列塔尼大學一位非常熱愛中國文化的官員那裡。經過檢查，該學生原來是中國一名高級情報官員的兒子。申請被拒絕。

3 從各個角度拍攝核導彈基地長島L'Ile Longue

2010年代初，一位布雷斯特的大學官員是中國文化的忠實愛好者，他陪同一個中國團體參加了一個城市港口的國際會議。在布雷斯特港口的一艘船上進行接待時，他看到一個他不認識的人，被這群人藏了起來。"他躲起來拍攝港口和它的 "設施"。（編者註：Ile Longue，核動力彈道導彈潛艇基地）。當他問到此人是誰時，中方回答說："哦，他？不要理會他，他是個翻譯。

4 伊夫雷默海洋研究院研究員陷入陷阱

路易-格利，布雷斯特伊夫雷默海洋研究學院享有國際聲譽的海洋地球物理學家六年前在中國被接待他的大學實驗室主任問到是否願意參加審查一篇論文的評委時，他毫不猶豫地接受了。該論文被部分翻譯成英文。但是路易斯-格利明白得太晚了。這篇論文是關於中日有爭議得沖繩海槽的地質性質。而且內容 "有科學錯誤和不真實地陳述"，當然是有利於中國的。路易-格力提出抗議，激起了中方人員地憤怒。不過，他還是記錄了他的保留意見。但他不知道他的名字是否被用來為這篇論文背書。

5 中國地震儀的敏感坐標

這也是路易斯-格利講述的軼事。中國實驗室的同一位主任在一次討論中告訴他關於在太平洋地區世界上最深的海溝之一（馬里亞納群島）的工作。他承認，他在這條壕溝前放置了十台地震儀。

路易斯-格利對此非常感興趣，要求提供進行建模的坐標。他的對話者開始很不情願，但最終同意了。當他檢測坐標時，意識到所有的設備都位於屬於美國的地區......但中方卻並沒有得到授權！注意：地震儀也可以遠距離探測潛艇的通過（例如，鄰近的美國關島的核潛艇）。

6 布列塔尼的一所工程學校的瑣事

2021年的秋天。在一個在布列塔尼有多個校區的著名工程學院，中國博士生顯然不喜歡提及台灣和香港的內部文件。為了抗議，他們向教授、行政人員和學生的郵箱發送大量郵件。一位消息靈通人士認為，這雖然是一場茶壺裡的風暴。但它說明了中國公民的能力，即使他們不是代理人，也會不惜一切代價捍衛國家話語。這就是該政權的巨大優勢。

7項布列塔尼專利在中國註冊

由法國國家資助的布列塔尼大學實驗室和與國防部門有關的法國公司進行的研究工作（具有軍事用途）所產生的專利卻在中國註冊......，阻止了法國今後在該國的任何利用。申請專利的人是法國實驗室的成員之一，具有中國血統。這些發生在2000年代末的事實從未被公開過。該實驗室的有關成員仍在職。高等教育部拒絕允許一名中國博士生在同一實驗室工作。

8 南特成吉思汗展覽未能如期舉行

南特歷史博物館被迫推遲原定在2021年舉辦的關於成吉思汗和蒙古帝國歷史的長期展覽，該展覽與一家中國博物館合作。原因是什麼？中國當局首先命令博物館放棄 "成吉思汗"、"帝國 "和 "蒙古 "等詞彙，然後要求控制展覽的所有文本、地圖和交流元素。根據南特博物館的說法，北京文物局隨後改寫了一個概要，"旨在完全消除蒙古的歷史和文化，以支持新的國家敘事"，但該博物館仍希望在2023年以該方案舉辦展覽，但不會有來自中國的文物。

9 布列塔尼與山東

中國的情報部門比西方國家的集中程度要低得多，他們在各省監督其任務。對於布列塔尼來說，它是山東（中國東部；1億居民），你可以在羅傑-法利戈（Éditions Les Portes du Large）的 《Les Tribulations des Bretons enChine 》中讀到，.自1985年以來，它與山東的城市結成了姐妹關係（如雷恩、聖布里厄、洛里昂、坎佩爾和布雷斯特等城市與山東的同族城市）。國家安全局利用這些結對委員會在該地區建立網絡，對他們來說，該地區包括盧瓦爾-大西洋地區和聖米歇爾山! 一年後，同一本書顯示，一位曾在杜阿內茲和南特的伊夫雷默工作過的年輕中國研究員被布雷斯特的科學學院驅逐。 科技部（今天的DGSI）獲得了他向本國傳遞機密信息的證據。

"本地網絡對中國非常重要。當國家層面的決定沒有通過時，他們就會開始行動。中國在法國編製的網絡密密麻麻"，參議員（LREM）安德烈-加托林（André Gattolin）向Le Télégramme透露，他是去年10月 "歐洲以外國家對法國學術界的影響及其衝擊 "信息任務的報告員。

10 中國的船和法國的核導彈殘片

2022年3月，一架 "陣風 "戰鬥機在布列塔尼的尖端進行了ASMP-A核能力巡航導彈的試射。這枚導彈的碎片--一個長2米、直徑約40厘米的圓柱體--還沒有被發現，很可能漂流在Penmarc'h和Belle-Île-en-Mer之間。而正是在這一地區，法國海軍在隨後的幾周內發現了一艘由中國集團武裝的300米長的散裝貨船。一組海關官員被空運到船上進行檢查。但卻並沒有發現 "任何可疑的因素"。這艘商船在法國海軍的監視下停留了數天。