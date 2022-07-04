中央清零令不靈：有12城市爆發疫情

中國/清零

中國防疫清零再現越清越失靈，自6月26日安徽省泗縣通報新增病例起，已導致鄰省共12個城市爆發本土疫情，儘管如此，當局仍死守中央指令，務必3天一檢應檢盡檢，力拚一周內社會面清零。

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據中央社今天報道稱，中國清零再現越清越失靈。報道引述中國媒體第一財經今天消息，過去8天，安徽新增本土染疫850例，江蘇等長三角多個城市也爆發關聯疫情。

安徽省衛健委最新統計，2022年7月3日全天，安徽省報告新增確診病例29例，均在宿州市泗縣，新增無癥狀感染者258例，仍以泗縣227例佔多數，宿州市泗縣堪稱安徽這波疫情的“風暴眼”。累計6月26日至7月3日24時，安徽共通報確診134例，其中境外輸入1例，宿州市泗縣132例、靈璧縣1例，並通報無癥狀感染者724例。

泗縣位於皖北地區，人口不足百萬。根據安徽省疫情防控應急綜合指揮部指出，目前當地已執行靜態管理、人員足不出戶。但鑒於源頭不清、底數不明，宿州市地處安徽最北，與江蘇、山東、河南省交界，因此自泗縣爆發疫情以來，已陸續關聯至外省。

近一周以來，長三角地區的安徽合肥、宿州、蚌埠、淮北，江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，與浙江杭州、金華等3省12市通報本土疫情。其中，安徽宿州靈璧縣、蚌埠固鎮，江蘇南京、徐州、無錫、淮安等地疫情與泗縣有關。