中港簽兩金融協議：容利率衍生投資料助對衝中國市場風險 大增貨幣互換規模

香港/中國/金融

在香港新一屆政府成立後的首個工作日，中港宣布兩項金融互通安排，分別是容許境外和中國投資者進行利率衍生安排的市場互聯互通計畫「互換通」，以及兩地把人民幣和港幣的互換安排，升級為「常備」互換安排，除了金額規模大增六成到8000億元人民幣或9400億港元之外，協議亦毋須定期續簽，是中國首個簽訂有關常備協議的經濟體。財政司長認為，新計畫鞏固了香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，港股未受新安排的利好消息刺激而上升，恆生指數甫開市便低開，最多時跌400點，其後中國股市回升帶動下，恆指跌幅收窄，中午收市報21730點，跌129點，跌幅近0.6%。而金融股的香港交易所，股價更一度跌逾半成，半日跌幅略為收窄至近4%。股評人黃德幾接受香港電台訪問時指出，新安排對資本市場幫助有限，對股市刺激作用不大，而港交所股價下跌則是因ETF( 交易所買賣基金)的利好消息已被消化有關。

根據中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)和金融管理局今(4日)早發出的聯合公告，中港兩地推出的「互換通」，將容許境外投資者與中國內地投資者進行利率衍生工具交易，以協助境外投資者管理因為投資中國債券市場而產生的利率風險。有關計畫將於六個月後正式啟動，實施細節會適時公布，但初期會先開通「北向通」，由香港場外結算有限公司、中國外彙交易中心、銀行間市場清算所合作開展，為境內外投資者提供衍生品交易、清算等服務。

港府對此表示歡迎，特首李家超說，「互換通」可擴展香港定息及固定收入市場發展，並將大大增強投資者對中國繼續支持香港國際金融中心發展的信心，料將強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐及風險管理中心的功能，亦可為中國資本市場的對外開放作出貢獻。財政司司長陳茂波亦表示，計畫將提升兩地衍生產品生態圈，亦有利香港離岸人民幣市場的建設，鞏固香港國際金融中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。

另外，香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀在「債券通」周年論壇上表示，有信心「互換通」會受投資者歡迎，當局會爭取在年底前落實，讓香港在股票或債券方面，成為國際投資者對衝內地市場風險的首選風險管理中心。她指出，投資者管理好風險，可有效減低市場波動，鼓勵長期及價值投資，優化市場生態結構，對確保中國金融市場穩定、促進金融市場穩健開放，以及實現香港與內地金融市場進一步連通有重要意義。

香港交易所行政總裁歐冠升則預期，「互換通」將改變銀行間衍生產品市場面貌，方便國際投資者管理中國相關投資，推動中國資本市場進一步發展。

另外，中港自2009年起建立的貨幣互換安排，今天起升級。中國人民銀行與香港金融管理局早上宣布，已簽署人民幣及港幣「常備互換協議」，意味協議長期有效，毋須定期續簽；至於規模亦由原來的5000億人民幣或5900億港元，擴大至8000億人民幣或9400億港元，以滿足中國內地和香港深層次金融合作和發展需要。

人行至今已與四十個國家和地區的央行或貨幣當局簽署雙邊本幣互換協議，今次是第一次簽署常備互換協議。而常備協議簽訂後，互換流程會進一步優化，資金使用更加便利，有助於鞏固香港國際金融中心地位。