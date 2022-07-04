任志剛：用外彙儲備買美債如同借錢美國圍堵中國 建議投資基建發展惹質疑

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中美角力持續之際，曾是金融管理局總裁的港府智囊成員任志剛表示，中美髮生金融大戰的機會不高，但香港應減低對美元的倚賴，他更質疑以外彙基金購買美債，等同把市民手上取得的錢借予有機會與中國打金融戰或貿易戰的美國政府，建議研究將部分儲備用作發展北部都會區。但其言論引發質疑，學者李兆波更指出，購買美債是投資，不能簡化為借錢；若北部都會區需要融資，應發行債劵。

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根據美國財政部公布，中國近五個月都在減持美債，截至4月底，總額已降至10003億美元，為2010年5月以來最低，但仍然是美國國債第二大持有者。中國國家外彙管理局副局長兼新聞發言人王春英去年底仍表示，美債對外彙儲備而言，是最主要的投資和交易品種，因為美國債市規模全球最大、流動性高，各類投資者都看重美債市場。至於香港，則已由十一年前的排第八位，跌至4月底的第十四位，總額為195.4億，占同月外彙儲備總額4657億美元的4.2%。

不過，當了首任金管局總裁十九年、再次獲委為如同英國內閣的行政會議成員任志剛，昨日出席商業電台節目時批評金融管理局以外彙儲備購買美債之舉。他說，外彙儲備須平衡香港長遠利益，「如果我們財政盈餘一直撥入外彙基金，而外彙基金用這些錢買美債，等如在市民手上取得的錢借給美國政府。而這政府與國家(指中國)打貿易戰或金融戰。…會否有另外好的做法，例如撥去一個新成立的機構去發展北部都會區，或者一個發展公司都可以。現在我不想說一些事令特區政府、不想你們有錯覺，大家未詳細討論這件事。」

發展期橫跨廿年的北部都會區，約佔香港面積三分之一，但上屆政府提出一年多以來，仍未有預算。但前特首林鄭月娥形容是「必賺」，表示可以發債集資發展。而財經事務及庫務局局長許正宇過往亦曾表示，若隨便動用外彙基金作為政府開支，將會嚴重削弱外彙基金履行捍衛香港貨幣和金融穩定這項主要職能的能力，動搖對聯繫彙率制度的信心。

對於任志剛的新建議，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，相信這是任志剛的個人意見，一般而言，較少國家會運用外彙基金投資房地產，購買美債的國家則有不少，當中包括中國；而即使房地產投資回報與美債相近，吸引力亦不如美債，因為後者流動性較高。他補充，購買美債是一種投資，不能簡化為借錢給美國。

根據金管局資料，外彙基金自1935年成立，持有香港的官方儲備，肩負捍衛港元彙率，以及維持香港貨幣與金融體系穩健的作用。截至5月，香港的外彙儲備總額是4650億美元，此資產相當於香港流通貨幣約六倍。

任志剛：香港應維持聯彙制度

另外，任志剛在節目中分析，中美兩國之間發生金融戰的機會不高，因為美國眼紅中國發展，企圖圍堵中國，便需使用金融武器，但若限制資本流動，凍結他國的美元資產，可能出現反效果，讓國際質疑美國實施資本限制、外彙管制，甚至是債務違約。但他補充，政治有時不是理性的，所以中國應居安思危，這才能有備無患。 他續稱，中美作為全世界最大的兩個經濟體，就算不咬弦亦不會完全脫鉤，並持續有需要來往，進行資金融通。他相信，若中國企業到美國集資受到限制，便會選擇來港，到時香港的角色將更加凸顯和更加重要，作為國際金融中心的香港，需要做好準備，故此更不應與美元脫鉤，建議維持聯繫彙率制度。

他又說，香港長遠須減低對美元的依賴，因此有需要加快推動人民幣國際化，建議下一步應在資本市場推動使用人民幣，包括股票市場，讓人民幣作為交易單位，相信到時外國投資者會願意投資中概股。