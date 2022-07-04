反共倪匡逝世 中國微博熱搜第一 棄用10年官號突涌過萬留言悼念

中國/倪匡

一直反共的著名香港科幻小說作家倪匡3日逝世，消息傳到中國後引起很大關注，短時間內登上中國社群平台微博熱搜榜第一位，逾萬網民到倪匡已10年沒使用的官方微博留言悼念。

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據中央社今天報道稱，反共的倪匡逝， 逾萬中國網友到官方微博留言悼念。

倪匡在2012年4月開設微博帳號談論文藝，但同年5月底因一條微博貼文被刪，之後再無更新微博。倪匡當年的5月28日最後一條微博貼文說“哈哈哈哈，不知何故兮博文被刪——由他去吧。各位不妨猜着玩，我還會再寫嗎？”

倪匡逝世的消息傳開後，逾萬中國網友到他最後一條微博貼文留言悼念，表示“看得太透就是太痛苦”、“倪匡先生的散文是智慧的集合”、“今天很難過，無法形容我有多喜歡你筆下的人物和世界”。

中國多個媒體都報倪匡逝世的消息，但主要提及倪匡的作品，少有提及倪匡對中共的看法。

據中央社說，倪匡一直很反共，他曾表示，自己當年逃離中國大陸後，始終沒有回去過，很多有錢的朋友都勸他去大陸走走，說現在共產黨不同了。他則說，共產黨是和以往不一樣，就是和非洲的食人部落一樣，派很多子弟去英美留學，然後再回到非洲。他說現在的共產黨用刀叉吃羊肉，但本質是不變的。