張學友被網暴 : 讚揚不夠熱烈也有罪

香港/政治

歌星張學友日前接受央視採訪時沒有使用“回歸”和“祖國”等詞語，並且在最後提到“香港加油”等字眼被中國網民質疑不夠“愛國”，

香港歌星張學友日前接受央視採訪時沒有使用“回歸”和“祖國”等詞語，並且在最後提到“香港加油”等字眼被中國網民質疑不夠“愛國”，張學友的視頻隨後被官方頻道刪除。

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張學友被迫於7月3日發表聲明，指他對“香港加油”成為“禁語”無法理解，並希望中國人能“以理服人”。

張學友被迫於7月3日發表聲明，指他對“香港加油”成為“禁語”無法理解，並希望中國人能“以理服人”。 © 網絡

張學友被網暴引發海內外網絡強烈反響；有評論認為張學友守住了底線，並未如成龍等人向中共獻媚

張學友被網暴 引發海內外網絡強烈反響；有評論認為張學友守住了底線，並未如成龍等人向中共獻媚。 © 網絡

讚揚不夠熱烈也有罪 © 網絡

也有評論譴責張學友未能如周潤發等巨星一樣威武不能屈，嘲諷他跪的姿勢不太準確。

也有評論譴責張學友未能如周潤發等巨星一樣威武不能屈 © 網絡