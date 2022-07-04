香港/政治 張學友被網暴 : 讚揚不夠熱烈也有罪 發表時間： 04/07/2022 - 13:03更改時間： 04/07/2022 - 13:12 00:28 歌星張學友日前接受央視採訪時沒有使用“回歸”和“祖國”等詞語，並且在最後提到“香港加油”等字眼被中國網民質疑不夠“愛國”， © 網絡 作者： 楊眉 3 分鐘 香港歌星張學友日前接受央視採訪時沒有使用“回歸”和“祖國”等詞語，並且在最後提到“香港加油”等字眼被中國網民質疑不夠“愛國”，張學友的視頻隨後被官方頻道刪除。 廣告 繼續瀏覽後續 張學友被迫於7月3日發表聲明，指他對“香港加油”成為“禁語”無法理解，並希望中國人能“以理服人”。 張學友被迫於7月3日發表聲明，指他對“香港加油”成為“禁語”無法理解，並希望中國人能“以理服人”。 © 網絡 張學友被網暴引發海內外網絡強烈反響；有評論認為張學友守住了底線，並未如成龍等人向中共獻媚 張學友被網暴 引發海內外網絡強烈反響；有評論認為張學友守住了底線，並未如成龍等人向中共獻媚。 © 網絡 讚揚不夠熱烈也有罪 © 網絡 也有評論譴責張學友未能如周潤發等巨星一樣威武不能屈，嘲諷他跪的姿勢不太準確。 也有評論譴責張學友未能如周潤發等巨星一樣威武不能屈 © 網絡 鼓掌不夠熱烈，磕頭沒有見血。 © 網絡 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 香港