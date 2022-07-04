曾多次改造船體的「福景001」沉沒 打撈出12具疑似遇難船員遺體

中國船難

中國廣東省海上搜救中心通報，當地時間7月4日下午，救援人員在中國工程船「福景001」號沉沒海域附近，打撈起12具疑似遇難船員遺體，相關部門現正核實身份當中。

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據《新京報》報導，廣東海事官方微博消息稱，廣東省海上搜救中心發布，經過連日來不斷搜救，截至4日下午3時30分，救援人員在距離工程船沉船點西南方向50海里附近區域，發現並打撈起12具疑似落水遇難者遺體，相關部門正加緊確認身份。

該報導指出，2日凌晨海上風電場項目施工浮吊船「福景001」號在廣東陽江附近海域防颱錨地避3號颱風「暹芭」時，錨鏈斷裂、走錨遇險。該船在海上沉沒，27人落水失聯。

目前救援人員已共出動飛機7架、船艇246艘、漁船498艘，展開針對岸灘、近岸和近海範圍的目標搜索，繼續盡最大努力搜救其他失聯人員。

「福景001」號上周六2日在廣東陽江海域沉沒，當天工程船上3人被香港特區政府飛行隊救助直升機救起，其餘27人落水失聯。4日凌晨海上搜救人員再救起1名失聯人員。據船舶自動辨識系統（AIS）顯示，「福景001」號最後一次上報的位置位於茂名博賀灣東南約22公里的近海海域，該船員獲救的坐標距離前述位置超80公里。

值得注意的是，早在去年11月，《船報》官方微信公眾號曾發布題為《船廠留意：這類船長期難獲新訂單》的深度報道，據該文指出，受國家風電補貼到期政策的影響，海上風電項目目前進入併網前的關鍵施工階段，安裝裝備資源緊張、施工工期有限，搶裝機、趕工期現象愈發凸顯，海上風電面臨嚴峻的安全生產形勢。遺憾的是，僅半年多之後，悲劇仍然發生……

據《船報》記者了解，「福景001」號此前是由某港機企業購入的二手船改為運輸船，使用到年限後，該船被淘汰，之後又賣給華景智雲。隨後，該船又在江蘇某船廠被改裝成浮吊起重船，並安裝了起重機。

針對「福景001」號的改造，華景智雲全資子公司新創機電與深圳華景海洋科技有限公司還簽訂了《工程船舶光租合同》，並結合船舶改裝進度預付租金累計1.944752億元，預付的租金系用於船舶改造。業內人士透露，該船曾多次改造，最近一次改造是2020年11月，由江蘇南通某船廠負責進行船體改造，2021年3月25日，此次改造工程完成。

對於「福景001」號事故發生的原因，華景智雲相關負責人稱，該船當時所處的避風錨地依然離颱風很近，天氣十分惡劣，風力也很強。那個時候浪高一度達到10米左右，給錨鏈的拉力太大，導致錨鏈斷裂，然後船就不受控制了。

針對這一說法，一位不願具名的業內高管對《船報》表示質疑稱：首先，為什麼明知颱風來了，船上人員未全部及時撤離？即使來不及撤離船舶，也應當提前將船上人員撤離。其次，船體斷裂成兩截是極其罕見的事故，該船是否存在設計缺陷？船體強度是否不夠？該船外板是否嚴重腐蝕？第三，走錨、錨鏈斷裂，是否說明系泊系統設計存在缺陷？是否存在因為風電安裝船一船難求的利益驅動而忽略系泊系統安全可靠性的問題？

該人士還特別針對錨鏈強度問題分析認為，如果選用高強度的錨鏈，例如R5、R6級別的錨鏈大概率可以延緩此次事故發生。

據《船報》記者獨家獲悉，「福景001」號採用的是日本產M3-87MM船用錨鏈，並非高強度海工鏈，初步判斷，該型錨鏈年代較久，該船雖多次改裝，但錨鏈並未換新。

上述業界人士分析又指，「福景001」號原為運輸船，配套普通船用錨鏈可以理解，但後期改造成海工風電施工船，理應參照海工標準配備高強度的海工系泊錨鏈，才能滿足基本的抗颱風要求。

儘管事故原因尚未明確，但可以肯定的是，該船的系泊系統存在不小的隱患。