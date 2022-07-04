港媒：網傳上海公安系統遭駭 10億中國人個資稱廉價售

中國/上海公安局/駭客

近日有黑客在某論壇上猖狂放話，稱“出售上海政府國家警察數據庫，包含數十億中國公民的信息，包括姓名、身分證及所有犯罪詳情，以20萬美元出售。”消息令輿論嘩然，若事件屬實，將會是中國有史以來最大規模的數據泄露。目前內地官方未有證實和回應。

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就傳黑客偷滬公安數據只叫價20萬美元消息，星島日報今天報道稱，6月30日上午8時，有位帳號名叫“ChinaDan”的用戶在某論壇發布消息稱：“上海國家警察數據庫（SHGA.gov.cn）遭到泄露，數據詳情有十億中國國民居民信息和數十億病例記錄，包括姓名、地址、出生地、身分證、手機號及所有犯罪/案件詳情。”該用戶還稱，“我以20萬美元的價格出售所有這些數據。”

該報道稱，網傳截圖顯示，數據庫信息包含巨量且詳盡的警情訊息，涉及報案時間、報案人電話、報案人描述的具體事件內容等。例如，“2005年5月9日零時30分許，被害人寧某某打110報案稱：其被一男子尾隨至海灣旅遊區供銷社商品房某號門口時，被該男子用手捂住嘴，搶走被害人隨身攜帶的黃色拎包……”又如，“2018年7月27日，報警人在黃浦某小區，稱有一個1.6米的20多歲山東口音女子在上址招嫖，無人望風，不方便指認，請民警到場處理。”

星島日報說，即使微博等社交媒體極力封鎖消息，但仍引發大量關注。

至此尚且沒有官方消息回應或闢謠。