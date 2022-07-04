澳門又在台灣芒果包裝驗出新冠病毒台稱匪夷所思

台灣/食品安全

澳門政府7月2日晚間再度公布，又從台灣進口的芒果外包裝，驗出新冠病毒陽性，將針對品牌商暫停進口一個星期。這是澳門政府三天內第二次在台灣進口的芒果發現新冠病毒。

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最近，澳門市政署第一次宣布台灣進口的芒果樣本，驗出新冠病毒陽性是在6月30日，進口日期是6月29日，共有20箱，總重量100公斤，當場全數銷毀，進口廠商相同來源的產品則被禁止輸入澳門一周。

7月2日晚上，澳門政府再度公布類似事件，這次進口的日期是7月1日，同樣是在台灣芒果的外包裝驗出新冠病毒，共有5箱，50公斤。

台灣農委會主委陳吉仲今天(4)首度公開說明，強調台灣輸往澳門的芒果數量非常少，而且6月15日以後就沒有業者向政府申請芒果輸往澳門，因此澳門政府宣稱的芒果來源「令人匪夷所思」。

陳吉仲表示，芒果是不會確診的，會確診的是人，芒果不會將covid-19傳染給人，因為全世界所有的研究，包括世界衛生組織都沒有相關的科學依據。所以，澳門政府連續兩次這樣宣布，他覺得很遺憾，並請澳門政府務必提供相關的科學根據。

他說，台灣衛生福利部也針對日前被中國大陸檢出新冠病毒的白帶魚和竹筴魚的外包裝進行檢測，也都是呈現陰性，結果已經在上周公布。

台南市長黃偉哲質疑，欲加之罪何患無辭，不要一竿子打翻一整個產業。澳門政府則響應說，相關措施是為了保障澳門居民免受感染，「並不針對任何國家和地區」。

7月1日，澳方也在一批經香港轉口到澳門的阿根廷急凍牛肚包裝上，檢出新冠病毒，牛肚全數銷毀，這家加工廠的產品也同樣被禁止進口一個星期。

台灣疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前只有中國大陸對他國的食品或魚品外包裝，有驗出新冠病毒陽性。台灣食品藥物管理署也針對進口產品進行病毒檢驗，但沒有發現有任何輸台產品呈陽性反應。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，芒果網狀包裝不太會殘留病毒，紙包裝帶病毒的風險比較高，才比較有可能。但他認為，外包裝上驗到陽性，通常只是「病毒殘骸」，傳染的可能性微乎其微。