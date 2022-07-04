烏戰重損一帶一路 “少運幾個集裝箱事小 毀政治信譽事更大”

中國/烏克蘭戰爭/一帶一路

烏克蘭的戰爭給習近平的中國所珍視的法老項目："新絲綢之路 "造成了重大的附帶損害。特別是連接中國領土和歐洲的鐵路貨運路線，經由哈薩克斯坦、俄羅斯和白俄羅斯。近年來，這條路線已變得越來越成功。法國國際關係學院亞洲中心主任弗朗索瓦絲-尼古拉解釋說，烏克蘭戰爭對中國的一帶一路造成重要損壞。

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就烏克蘭戰爭對中國的 "新絲綢之路 "有何影響？本台記者Joris Zylberman專訪法國國際關係學院亞洲中心主任弗朗索瓦絲-尼古拉。弗朗索瓦茲-尼古拉認為：“這條中歐航線自啟動以來取得了巨大成功。2021年，如果我沒記錯的話，我們通過這條鐵路路線運輸的集裝箱達到了百萬大關，所以對中國來說很重要，當然對歐洲來說也很重要，因為通過這條路線，歐洲與中國的聯繫更加緊密，這種聯繫，這些鏈接，不是單向的，它確實基本上允許中國向歐洲出口，但它也允許歐洲向中國出口越來越多。”

法廣：那麼，這條絲綢之路是如何受到烏克蘭戰爭的影響？它暫停了嗎？從長遠來看，它是否受到阻礙？

弗朗索瓦茲-尼古拉：首先，它是受到了影響，因為其中一個驛道是穿越烏克蘭，當然這不是主要路線，我同意，但儘管如此，這還是一個越來越多的選擇，以緩解擁堵或減輕進一步向北通過俄羅斯、哈薩克斯坦，然後是俄羅斯，然後再是白俄羅斯的路線。現在，隨着烏克蘭戰爭，這條經過烏克蘭的路線被完全封鎖了。第二個影響是，由於歐盟對俄羅斯實施制裁，許多運營商也決定退出經俄羅斯和白俄羅斯的運輸線和貿易。

當然，並非所有的運營商都做出同樣的反應，一些運營商繼續運營，但顯然水平要低得多，但所有的歐洲運營商已經完全停止了通過俄羅斯的運輸......原因是他們一方面擔心制裁，即使他們不被制裁，他們也擔心的是俄羅斯可能的動亂，或者俄羅斯會採取顯然完全違背他們利益的報復措施。

法廣：如果我們看一下現在的情況，中國是否有B計畫？繞行路線？另一種絲綢之路？

弗朗索瓦茲-尼古拉：中國從來不缺乏主意，所以中國正在絞盡腦汁，試圖找到一個辦法。有一種可能性，就是從哈薩克斯坦穿越裏海，經過格魯吉亞，然後進土耳其，並通過這種方式進入歐洲，這是一種可能；但這是一種異常複雜的可能性。已經有必要跨越裏海，這需要另一種交通工具，從火車到船，這在時間和費用上都是昂貴的。另一個選擇是回到海路，這裡我們回到海上絲綢之路，但缺點是它需要更多的時間，而這個想法是要更快地連接中國和歐洲，從這個角度來看，沒有真正的B計畫。

法廣：中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，這難道不是對中國的聲譽，特別是歐洲新絲綢之路的聲譽提出質疑嗎？

弗朗索瓦茲-尼古拉：我完全同意烏克蘭戰爭對中國形象的影響會更大，因為它在衝突中的立場仍然極其模糊，對俄羅斯的非官方支持，但事實上是存在的，我認為從這個角度上看，中國的損失比從中國到歐洲不再運輸的一些個集裝箱的損失更大。

而就絲綢之路不僅涉及基礎設施，還涉及政治影響力而言，中國有更多的擔心，我擔心一帶一路在一些人眼中確實已經失去了吸引力。