美媒：中國經濟放緩可能抑制全球通脹

中國/通貨膨脹

中國疫情進一步封控的前景使中國的消費者和企業感到緊張。但對全球其他國家來說，中國經濟減速可能也有好的一面：使通脹回落。

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據華爾街日報署名Jason Douglas今天報道說，由於疫情導致大規模封控和企業停工停產，中國這個全球第二大經濟體的增速今年有所放緩。中國政府已公布了一系列刺激政策，但很多經濟學家表示，只要經濟仍可能面臨新的封控，中國政府設定的2022年約5.5%的增長目標就不太可能實現。

在目前物價上漲擠壓消費者支出、各央行紛紛加息之際，美國和其他發達經濟體的增長也在放緩，中國經濟增長乏力將進一步拖累全球經濟。據該報道，但中國經濟放緩可能也會抑制全球通脹壓力。

俄羅斯入侵烏克蘭後，食品和大宗商品價格飆升，加劇了勞動力短缺、供應鏈混亂和與疫情相關的消費品支出大增導致的通貨膨脹。

報道稱，最近幾周，中國上海和其他大城市放寬了封控限制，有助於在一定程度上緩解供應鏈瓶頸。供應鏈瓶頸是導致全球通脹的原因之一。

一方面是中國供應鏈問題緩解，另一方面，隨着通貨膨脹侵蝕家庭收入且消費支出更多地轉向服務，也有跡象表明西方對消費品的需求正在降溫。

該報道說，大宗商品帶來另一個不確定性。為加快經濟增長，中國政府計畫大力推動基礎設施建設，這一舉措可能推高全球鐵礦石、銅和其他建築用原材料的價格。如果中國經濟復蘇力度超出預期，則將提振石油和煤炭需求。渣打銀行(Standard Chartered)駐香港首席中國經濟學家丁爽說，即使中國的需求確實推高了大宗商品價格，但中國作為一個製造業大國，所生產的產品對全球通脹趨勢的影響力更大。他表示，中國製成品價格的下行壓力意味着，中國各種價格相關因素的凈效應將有拉低通脹的作用。