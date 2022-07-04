中國/肖建華

據法新社今天新報道，加拿大駐北京大使館告訴法新社，2017年在香港一家酒店失蹤的華裔加拿大富豪肖建華周一在中國受審。根據當時的新聞報道，當時是中國最富有的人之一的肖建華被北京特工綁架。香港星島日報說，消息來源告訴加拿大的《環球郵報》，中國內地富豪、“明天系”創辦人肖建華今天7月4日在上海受審。法新社指肖建華是華裔加拿大人。與法新社引述稱肖建華在香港被特工綁架說法不同，星島日報指肖建華當年是在回到大陸後被逮捕。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天說，加拿大駐北京大使館告訴法新社，2017年在香港一家酒店失蹤的華裔加拿大富豪肖建華周一在中國受審，但大使館沒有說明審判的地點和對肖建華的指控。

該報道稱，根據當時的新聞報道，當時是中國最富有的人之一的肖先生被北京特工綁架。此案在香港引起了轟動。自肖建華失蹤以來，官方公布的信息很少，中國當局對該案保持沉默。

據加拿大大使館周一說："加拿大領事官員正在密切關注此案，向他的家人提供領事服務，並繼續催促進行領事訪問。肖建華是明日集團的創始人，該公司的業務涉及房地產和金融。據媒體報道，這位大亨與中國執政的共產黨（CCP）的高級領導人有着密切的聯繫。

法新社說，對肖建華的調查似乎是中國國家主席習近平在2012年上任時發起的更廣泛的反腐運動的一部分。據稱肖建華在香港被綁架時，正值中國大陸官員不被允許在香港活動。

當時，香港人擔心他們可能被強行帶到鄰近的中國大陸，那裡的司法部門在很大程度上屈從於執政的共產黨。

法新社說，這些恐懼是2019年震撼香港的民主抗議活動的核心內容。

就肖建華案今天庭審，星島日報今天報道稱，有傳“明天系”創辦人肖建華今在上海受審，5年前由香港返回內地。該報道稱，消息來源告訴加拿大《環球郵報》，內地富豪、“明天系”創辦人肖建華今天（7月4日）在上海受審。肖建華5年前由香港返內地之後被扣查，據報被控以非法吸收公眾存款罪，面臨5年或以上有期徒刑。

據該報道，肖建華哥哥肖新華早前回復《華爾街日報》查詢時說：“經過長達5年安靜的等待，全家人在我弟弟的嚴厲要求下，依舊相信中國政府和中國法律。我們希望給家人一個可以接受的結果。”他拒絕回答關於案情的問題，稱“這個案子非常複雜，很有戲劇性”。

該報道稱，50歲的肖建華畢業於北京大學，其創辦的“明天系”控股、參股了數十家金融公司，被稱為“金融巨鱷”。肖建華曾長期旅居香港四季酒店多年。2017年1月，肖建華突然離開香港返回內地，此後大部分時間在江蘇及上海被隔離關押。肖建華是加拿大公民，加國政府當時表示，正在收集資訊並提供協助。2020年，中國金融監管機構表示，已經接管“明天系”四家保險公司、兩家信託公司、兩家證券公司和一家期貨公司。明天控股集團表示，正配合政府對集團進行重組。