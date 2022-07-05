中國服務業6月報告回升 猛升14點

中國/清零/經濟

一個獨立的指數周二顯示，中國的服務業在經歷了三個月的萎縮之後，在許多清零疫情限制逐漸被取消的幫助下，6月份出現了反彈。

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據法新社今天引述IHS Markit計算並由財新傳媒集團發布的採購經理人指數（PMI），報告為54.5點，明顯高於上個月的41.4點。

低於50的數字表明經濟活動萎縮。

這是自2月份以來，該指數首次回到50的正值，也是自2021年7月以來的最快增長速度。

6月份，分析師對6月份的預計稱服務業活動將進一步收縮，但有小幅收縮（49.1）。

據財新洞察力集團的經濟學家王哲解釋說，"隨着清零防疫限制放鬆，服務業活動已經開始恢復正常。"

但中國繼續遵循嚴格的清零戰略，包括從4月初到6月初限制了整個上海大都市。上海是中國的經濟首都，也是主要的貨物入境口岸和生產中心，上海的癱瘓，對該地區的活動和服務產生了嚴重的影響，也對中國產生影響。

一些服務業，如運輸、旅遊和餐飲業，都被迫放緩。但目前，因感染數減少，大多數旅行限制也已經取消。

據財新網報道，儘管出現了反彈，但企業對招聘仍持謹慎態度，招聘人數已連續第六個月下降。財新公布的綜合指數，即服務業和製造業活動的綜合指數，在6月份也回到了正值，達到55.3點。一個月前同一數據還在42.2分，4月份曾降至37.2分。

法新社說，財新指數遵循了官方的服務業指數明顯上升的趨勢。並報告中國非製造業PMI在6月上升恢復達到54.7點。