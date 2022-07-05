中美關係微妙 布林肯稱要會王毅

美國/中國

美國國務院周二表示，美國國務卿安東尼-布林肯將於本周在巴厘島舉行的會議期間與中國外交部長王毅會面。布林肯是否與王毅是為拜登與習近平稍後會談作前瞻準備，消息沒有提及。

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據法新社今天報道稱，布林肯將在巴厘島與中國外長王毅會談。這兩位官員最後一次見面是在去年10月份。在包括台灣在內的一系列問題上的高度緊張局勢下，他們將在G20部長級會議的間隙舉行會談。

據報道稱，這次會談也將在美國總統拜登準備與中國國家主席習近平即將進行的會談前舉行，習近平在新冠病毒疫情大流行開始後還沒有出過國。

法新社說，布林肯還將與印度尼西亞外長等人會面，然後於周六前往泰國。

美國和中國之間的會議曾經很常見，但在新冠病毒疫情期間，隨着世界上兩個最大的經濟體之間的緊張關係上升，這些會議幾乎停頓了下來。

布林肯和拜登的國家安全顧問傑克-沙利文於2021年3月在阿拉斯加與他們的中國同行會面，這次會面變成了對他們深刻分歧的一次前所未有的解讀。除貿易外，中國和美國在台灣的命運問題上尤其爭執不下。

法新社說，華盛頓和北京在應對烏克蘭戰爭的問題上也有很大分歧：美國人在西方對俄羅斯的反應中起了帶頭作用，而中國人則堅持中國與普京政權的關係密切。例如，中國已經大幅增加了對俄羅斯石油的購買。

美國與中國競爭是拜登的既定戰略重點。拜登試圖在亞洲和太平洋地區，以及更廣泛的世界範圍內對抗北京的野心。