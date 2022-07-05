加拿大駐華外交官被拒旁聽肖建華案庭審

中國，加拿大，司法

加拿大籍華裔富商肖建華昨天（7月4日）起在中國受審，加拿大駐華使館周二聲明稱，加國駐華外交官被拒進入法庭旁聽。

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據法新社報道，持有加拿大護照的富豪肖建華2017年從他居住的香港酒店神秘失蹤，媒體報道指他被北京特工綁架到大陸，此後肖建華音訊全無，直到本周一加拿大使館確認他當天將在中國受審。

今年50歲的肖建華是明日集團創始人，其公司業務涉及房地產、銀行和保險等領域，曾是當時中國最大的富豪之一，估計擁有資產60億美元。在失蹤前他被認為與中共高層關係密切，曾任政府高層的投資顧問。

加拿大駐華使館周二在一份聲明中說 ，加方已幾次提出參加庭審的要求，均被中國當局拒絕。

中國官方和媒體迄今對該案保持沉默，據報該案可能與習近平上任後發起的反腐運動有關。

中國外交部發言人在周一的例行記者會上被問及肖建華案審判時表示並 "不知情 "。

法新社指，肖建華2017年的綁架事件是對香港司法的蔑視，因為享有半自治權的香港法律禁止中國警察在港行動。其失蹤案因此在香港引發轟動，一些港人對會被強行帶到大陸面對司法的擔憂增加，這一關切也是2019年爆發震撼香港的反送中抗議浪潮的核心。

此外，肖建華案也讓令人聯想起2015年著名的香港銅鑼灣書店5名書商失蹤案，5人從香港、泰國及中國內地不同地方失蹤後，全部證實身處中國大陸並受有關當局控制。在2019年香港大規模抗議活動後，北京於次年對香港實施《國安法》，此後中國大陸警方依該法有權在香港採取行動。