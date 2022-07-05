北京空降任河北公安廳長劉文璽猝死 稱受唐山打人事件壓力

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中國官方消息報告，由公安部空降河北擔任省公安廳長的劉文璽兩天前猝死。消息由河北當地治喪小組頒發。劉文璽上任兩星期，河北唐山就發生打女人事件，轟動海內外。當地指控打人者有公安背景。但公安部門罕見公開指責唐山打人事件的法醫，為包庇兇手，篡改法醫鑒定，引發關注，更使事件撲朔迷離。劉文璽今年才54歲。官方消息沒有提及劉文璽猝死細節。

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據中央社今天引述河北日報消息，在唐山打人事件發生前半個月，才從中國公安部調任的河北省副省長兼公安廳長劉文璽，3日因突發疾病搶救無效死亡，享年54歲。河北日報說，這項消息是由“河北省劉文璽治喪工作小組”在今天下午發布。

公開資料顯示，劉文璽生於1968年2月，中共中央黨校研究生學歷，曾任中國公安部經濟犯罪偵查局副局長、巡視辦主任，中共中紀委駐公安部紀檢組副組長等職。2011年曾獲頒“全國政法系統優秀黨員幹警”。

今年5月27日，劉文璽被任命為河北省副省長兼河北省公安廳廳長。半個月後，河北省唐山市即發生震驚全中國的燒烤店打人事件。此後，河北省公安廳6月25日召開全省公安機關視訊會議，宣布展開“夏季治安打擊整治百日行動”，劉文璽當時出席會議，部署整治事宜。

香港媒體稱唐山打女人事件，劉文璽或有巨大壓力，此前唐山當地輿論指控打人兇手有當地公安背景。