才說清零鬆動 西安又半封 上海再普篩

中國/清零

中國北方城市西安發生約20起新冠病毒陽性案後，餐廳、酒吧、禮拜場所和卡拉OK酒吧將關閉一周。上海也因為夜店報告多起陽性事件，局部地區緊急施行普篩。

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據法新社今天報道稱，中國西安市關閉城市以防止新冠疫情再爆發。這座擁有1300萬人口的歷史和旅遊城市是前多個朝代帝都，因其挖掘出中國第一個皇帝的兵馬俑而更加聞名。

中國是最後一個對新冠病毒疫情採取 "清零 "戰略的國家之一。措施包括大規模篩查，在有PCR檢測呈陽性的情況下要強制隔離，以及有針對性的禁封遏制。

據中國政府認為這一防疫政策是必要的，可以節省醫療資源，因為中國有些地方的醫療資源是有限的。而且可以保護老年人，因為他們的疫苗接種率相對較低。據當地政府稱，自上周六以來，西安市已報告了18例新冠病毒變種陽性病例。

據當地市政府一位高級官員今天告訴記者，將採取為期七天的 "控制措施"，以防止 "人員流動"，從而防止感染。他強調說，"我們正在與病毒作時間賽跑"，重要的是 "避免病例傳播和爆發"。市政府在一份聲明中說，酒吧、網吧、洗浴場所和卡拉OK酒吧等娛樂場所將從星期三午夜開始關閉。

餐館將在一周內不能接待顧客，但可以繼續送貨和提供外賣服務。

小學和幼兒園將關閉，娛樂和禮拜場所也將關閉。

在2021年12月至2022年1月期間，由於爆發疫情，西安市曾被禁閉一個月。當局因其對封鎖的激進處理而受到批評，當地食品供應和病人被拒絕進入醫院遭到普遍批評。

當地官方半禁封措施公布後，輿論一片抱怨，稱"又開始了。"

周二，在新措施宣布後，一位用戶在社交網絡微博上說，這與評論的總體基調一致。

中國官方星期二報告全國有335個新的新冠病毒陽性病例。受影響的主要地區是東部的安徽省，目前有兩個市鎮的170萬人被禁足。

而在上海，當局已經在大多數地區也啟動了新一輪強制性PCR檢測，理由是自周日以來記錄有許多本地陽性病例。上海作為國家的經濟首都，該大都市的2500萬居民中的許多人將在星期二和星期四之間接受兩次檢測。

法新社說，儘管6月初上海解除了長達兩個月的禁閉，但在發現零星病例後，一些街區仍處於禁閉狀態。