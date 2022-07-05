肖建華秘密案審之際 傳出失蹤半年密春雷公司異動

中國/密春雷

華裔加拿大籍人肖建華案審4日在中國開庭之際，據港媒今天報道稱，有“央視一姐”之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。密春雷是覽海控股（集團）有限公司創辦人，旗下包括上海人壽等企業。中國執行信息公開網顯示，6月21日，上海覽海投資有限公司、密春雷、“覽海控股”新增被執行案件，執行標的約7.19億元（人民幣，下同）。股東信息顯示，上海覽海投資有限公司是“覽海控股”的全資子公司，密春雷為“覽海控股”法定代表人、執行董事，持股約91.38%。

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據香港01署名林芷瑩今天報道，“央視一姐”董卿丈夫密春雷失蹤半年，公司被執行逾7億債務。

自今年初，密春雷已去向不明。

今年1月29日，覽海醫療公告顯示，公司於近日收到董事長密春雷出具的書面授權，授權公司董事倪小偉代為履行董事長職責，代行期限為自董事會審議通過之日起3個月。當時，覽海醫療在公告中稱，上述事項不會影響到公司的正常運營，公司具有完善的組織架構和規範的治理體系，各項經營活動正常。該報道稱，今年4月12日，覽海醫療再發出公告稱，近日再收到密春雷出具的書面授權，推薦和授權公司董事倪小偉代為履行董事長職責，授權期限自2022年4月7日起3個月。同時，密春雷也缺席審計年報的董事會。

據此前報道，“覽海醫療”於今年5月5日停牌，該公司在假期前最後一日收到上海證券交易所終止該公司股票上市的事先告知書。其年報顯示，董事長密春雷自2022年初以來，無法正常履職，且公司多次欲向控股股東與密春雷家屬了解情況，但皆無果。

香港01報道稱，除了“覽海醫療”停牌、密春雷失聯外，董卿主持的《朗讀者》亦停播至今。

該報道原文鏈接：https://www.hk01.com/sns/article/788794