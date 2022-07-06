上海人又開始擔心遭關“疫情禁閉”

中國/新冠病毒/疫情

由於疫情反彈，中國今天又有幾百萬人被禁足限制在家中，這也促使上海人擔心，在解除長期難熬的封鎖禁閉一個月後，疫情限制措施可能重新出現。

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據法新社今天報道說，中國衛生部周三報告了全國近300個新的Covid-19陽性病例。受影響的主要地區是東部的安徽省，目前有兩個市鎮的170萬人被關在家裡。

但是從周日開始，上海也出現了陽性病例。上海多數城區已經啟動了強制性普篩，而上海所有的卡拉OK酒吧都在周三關閉。當局說，一些感染似乎與這些娛樂場所有關。

在中國最大的城市解除為期兩個月的封鎖五周後，一些上海居民又有擔心會恢復嚴厲的限制。根據社交網絡上廣泛分享的信息，一些家庭收到了糧食配給，這加劇了人們的擔憂。據一位居民在微信上寫道，"普陀區（位於上海市中心）又開始送菜了。"

據當地衛生部門稱，在與新冠病毒變種BA.5.2亞系有關的奧米克龍病毒疫情爆發後，大約1400公里外的北方大城市西安正在重新實施 "控制措施"。

眾所周知，這種病毒菌株的傳染性更強，但毒性較弱。然而，這對中國來說是一個新的挑戰，中國是最後一個對該流行病採取 "清零 "戰略的國家之一。這項衛生政策包括大規模篩查，在PCR檢測呈陽性的情況下進行強制隔離，以及採取有針對性的禁閉。

中國政府認為這種方法是必要的，可以節省醫療資源並保護老年人，因為他們的疫苗接種率相對較低。但清零對經濟活動是一個嚴重的打擊，許多企業關閉或以較慢的速度運營。

法新社引述野村銀行估計，目前至少有1.14億中國人受到各種旅行限制，也包括禁封措施。而一周前，這一數字為6600萬。