中俄“不封頂”海上聯手威嚇日本？

中國/日本/釣魚島/俄羅斯

日前中俄船艦日前在引發主權爭議的釣魚台海域附近出沒。就俄羅斯戰艦行經東海，中國海軍艦艇全程監控，中國專家說，解放軍對付其他外國船隻都如此，也有專家說，日本不免懷疑，這是否中俄兩國串通好的。日本對中國提出抗議，但沒有向俄羅斯方面抗議。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱，中俄關係並非上不封頂，俄艦入釣魚台海域也被監控。報道引述香港“南華早報”今天消息，一艘俄羅斯戰艦行經東海，中國海軍艦艇全程監控，中國專家說，解放軍對付其他外國船隻都如此，也有專家說，日本不免懷疑，這是否中俄兩國串通好的。

南華早報說，中國海軍監控駛入東海的俄軍戰艦之際，正值中俄兩國共組聯合戰線以對付來自美日兩國的壓力，此前今年5月間，兩國戰略轟炸機飛越日本海。因此日本早稻田大學副教授張望則說，俄艦闖入釣魚台海域，使得東亞的爭端更棘手，因中俄兩個月前曾經在東海聯合軍演，日本不免質疑，此舉是否兩國串通好的，一搭一唱對日本施壓。

日本已就此於1日向中國表達抗議，隔天凌晨4時35分，兩艘中國海警船艦駛入釣魚台附近海域，日本再度表達強烈不滿，據日本海上保安廳，中國船艦已連續81天在釣魚台附近的爭議海域出沒。

據共同社說，日本並未向俄國表達抗議，因俄國並未聲稱釣魚台主權是他們的，而且俄艦行經爭議海域，很顯然是為了躲颱風。

據該報道，上海政法學院國際事務與公共管理系教授倪樂雄表示，俄艦現身東海意在告訴日本，不論是否蓄意闖入釣魚台海域，日本就是當前中俄的共同敵人，但倪樂雄與遠望智庫研究員、北京軍事專家周晨鳴都認為，中國絕不會讓第3方介入領土爭議。