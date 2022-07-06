中國威視公司在法國引發疑問

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法國西部地區的大報Télegramme 近日發表有關中國在布里坦尼地區滲透影響的系列調查，其中涉及在法國多個機場負責行李檢查的中國公司威視公司。

法國西部地區的大報Télegramme 近日發表有關中國在布里坦尼地區滲透影響的系列調查，其中涉及在法國多個機場負責行李檢查的中國公司同方威視公司。

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報道指出，2019年12月，布列塔尼西部機場公司經過招標選擇了一個新的合作夥伴，中國的同方威視公司（Nuctech）負責對行李的檢查，威視公司的報價低於其他競爭對手30 %，而且合同的金額僅為一百萬歐元，因而並未引發關注。

而事實上，報道指出，威視公司與中國的軍事工業綜合體密切相關，而且這家在高科技安全設備（車輛、船隻、包裹、行李和人員檢查等）方面處於世界領先地位的巨頭所贏得的合同清單在法國不斷增加。

雖然絲毫也沒有引發媒體的關注，但卻引發了機場安檢部門的警惕。

因為空中安全、邊境控制和行李控制都是敏感的活動，威視公司不僅價格低廉，而且選擇應標的城市也並不尋常：圖盧茲為空中客車公司的所在地。波爾多是航空和航天技術基地，而布里坦尼的布雷斯特，則既是法國的主要國防基地，又是海洋研究的中心地區。未來機場所有的服務都會互相鏈接，無論誰能進入行李控制室，都能接觸到乘客的個人數據、航班數據和其他信息。乘客的個人數據、飛行數據和貨物數據。知道誰在搬家，何時搬家以及在哪裡等等，這對情報部門來說一定擁有價值。

當然，就目前而言，正如對華為的指控一樣，尚且沒有任何證據可以確認上述疑問，不過，業內人士表示，同方威視的情況與華為並沒有區別。問題是是否準備將一個戰略性的部門的鑰匙交給一個與中國政府與軍隊關係密切的公司。

事實上，許多國家都面臨著同樣的問題，如同華為問題一樣，得到美國強烈支持的國家已經禁止在其基礎設備中使用中國設備。

北約成員國立陶宛2021年1月29日以國家安全為由，宣布禁止在該國機場使用中國威視生產的監視設備。中國駐立陶宛大使館譴責此舉“明顯出於政治動機”。

負責在法國維護威視的法國運營商並沒有回應記者的提問，威視在荷蘭的副總經理羅伯特-博斯(Robert Bos)今年一月回答美聯社提問時表示他們所有業務都符合當地法律，有嚴格的安全控制和數據保護。