港府新班子8月訂工作指標 司局長設交流會加強與議員溝通

香港/政治

為了展示新一屆政府施政新氣象，行政長官李家超今（6日）早宣布，已要求全體15個決策局的局長在8月就其負責的政策事務提交工作指標，並會成立四個高層工作組，統籌解決跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋供應和市政問題。他又透露，為加強行政立法溝通，司局長日後每月會與議員就不同議題交流。

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李家超上任後首次出席立法會「行政長官答問會」環節時表示，新一屆政府是執行型的政府，「以結果為目標」，解決香港各種問題。他會成立四個分別由司長和副司長領導的工作組，強化治理能力，解決四大問題，當中，由政務司司長陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，將針對「劏房戶」和弱勢學生推出精準的扶貧方案，協助他們擺脫跨代貧窮，其間會結合社會力量推行。

由財政司司長陳茂波領導的「土地房屋供應統籌組」，會聯同相關決策局和部門，在規畫、基建和交通等範疇解決土地和房屋供應問題，以「提速、提效、提量」為目標，優化程序和流程，提高供應效率。 兩個由副司長領導的工作組包括「公營房屋項目行動工作組」和「地區事項統籌工作組」。前者由財政司副司長黃偉綸領導，他要在本屆政府上任100日內，提出加快公營房屋供應的建議，包括研究如何利用私人蔘建模式。至於後者，則由政務司副司長卓永興領導，需要針對性地解決地區關注的議題，如衛生黑點、阻街、環境、市容等，相關部門要在兩個月內採取行動，檢討後再變成恆常計畫在各區執行。

李家超亦建議加強行政與立法的溝通，包括每月舉行立法會前廳交流會，每次由司長或副司長帶領五至六名局長出席，與議員交流，建議已獲得立法會主席梁君彥的正面響應。他又說，交流會可以設定或不設定議題，首次交流會將由他帶領三名司長、三名副司長和行政長官辦公室主任出席；第二次會由政務司司長陳國基率領局長出席，之後是財政司司長和律政司司長。

他說，交流會可以讓官員與議員建立協作關係，官員藉此可解釋政策，也可了解民情。至於出席的議員，由立法會決定。