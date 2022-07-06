澤連斯基在基輔會見愛爾蘭總理馬丁

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俄羅斯軍隊周三繼續以猛烈炮火強攻烏克蘭東部頓內茨克州，為地面部隊推進作準備。烏克蘭官員周三表示，當局繼續在被轟炸的斯拉夫揚斯克市撤出平民。烏克蘭總統澤連斯基在基輔會見到訪的愛爾蘭總理馬丁。

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法新社消息，烏東斯拉夫揚斯克市市長瓦迪姆·利亞赫(Vadim Liakh)表示，疏散行動每天都在進行。市長在一段視頻中補充說，這座11萬人口的城市目前還剩下 23,000 居民。在俄羅斯入侵烏克蘭以來，該市有17人死亡，67人受傷。

市長利亞赫還強調，在這座被轟炸數周的城市，基礎設施仍在運轉，但中央供水系統一個月前中斷了，該市三分之一的地方經常斷電”。

俄軍3日掌控烏克蘭在盧甘斯克州（Luhansk）最後據點的利西昌斯克（Lysychansk）後，繼續對頓內茨克州（Donetsk）展開攻勢，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩座城巿都籠罩砲火下。烏克蘭官員周三表示，當地遭到徹夜炮擊，"沒有一個地方安全"，守軍正殊死力抗敵軍進犯。

另外，愛爾蘭總理馬丁周三到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，表達愛爾蘭與烏克蘭團結一起，並討論愛爾蘭向烏克蘭提供援助的計畫。

馬丁到訪基輔外圍布查鎮等地區，俄軍士兵被指控在這些地區犯下戰爭罪行。

馬丁指責俄羅斯發動的殘酷戰爭嚴重違反國際法，必須停止。

澤連斯基表示，部分盟國至今對啟動制裁仍然猶豫，俄羅斯仍未感受到制裁的壓力。澤連斯基並要求西方盟國提供更先進的防空系統。