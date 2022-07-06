約翰遜會見內閣成員堅稱不會辭職

英國/約翰遜/政治

英國相約翰遜周三與一批內閣高層官員會面後表示拒絕辭職。英國政府內閣包括財政大臣蘇納克與衛生大臣賈維德在內的內閣大臣相繼辭職，保守黨內要求他下台的聲浪再起，工黨也呼籲他提前舉行大選。周三一批英國內閣官員到首相府要求首相約翰遜辭職，使約翰遜面臨更大壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

報道稱，約翰遜周三表示他會繼續留任，專註國家面臨的極其重要的問題。

法新社援引多家英國媒體周三報道，包括幾位政府重量級人物在內的內閣代表團準備要求約翰遜辭職。

路透社引述消息報道，部分高層部長向約翰遜表示"他必須離任"。而另一個消息則說，如果約翰遜決定留任，至少有一人會支持他。

約翰遜此前在國會下議院出席答問環節時表明他會繼續留任，並排除提前舉行大選。約翰遜表示，經濟正經歷艱難時期，俄羅斯入侵烏克蘭是歐洲80年來最嚴重的戰爭。約翰遜在英國議會表示：“這正是你期望政府繼續工作而不是走開的時刻。”

因不滿約翰遜領導英國內閣出現的辭職潮，由原財政大臣蘇納克及原衛生大臣賈偉德辭職引發，目前超過30名官員離職，保守黨內倒戈的人數也在增加。

在財政大臣蘇納克5日宣布辭職後，約翰遜隨後宣布由教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，內閣辦公室事務部長柏建熙（Steve Barclay）擔任衛生大臣。根據英媒，迄今至少32名議員辭職。

路透社報道，在沒有即時方法迫使約翰遜下台的情況下，一名保守黨議員把目前的處境比作美國前總統特朗普試圖推翻大選結果。這名議員認為，最終將陷入特朗普式的僵局，對保守黨造成極大的損害。

英國首相約翰遜上月才挺過保守黨內對他的不信任投票，目前他的內閣官員又因質疑他的領導能力而相繼辭職。英媒報導稱，保守黨"1922委員會"已改變規定，約翰遜恐將再面臨不信任投票。