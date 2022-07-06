美國參議院呼籲調查抖音和數據安全

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美國國會一個委員會呼籲對中國抖音TikTok的數據隱私做法進行調查，這增加了針對中國集團字節跳動旗下社交網絡的壓力。

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據法新社今天報道稱，美國參議員呼籲對TikTok和數據安全進行調查。爭議的核心是6月中旬發表的一篇Buzzfeed文章，聲稱字節跳動Bytedance的中國員工曾多次接觸到該應用的美國用戶的非公開數據。抖音TikTok證實了這一信息，並試圖回應美國民選官員的擔憂，但沒有成功地讓他們放心。

美國參議院情報委員會主席馬克-華納(Mark Warner)和副主席馬可-魯比奧(Marco Rubio)寫信給美國消費者保護機構聯邦貿易委員會，要求他們調查這個 "明顯的欺騙行為"。信中提及，"在中國的員工可以完全訪問用戶信息，包括美國用戶出生日期、電話號碼和其他認證數據，" 信中還提到中國法律規定，如果中國政府要求，在中國的公司必須分享其數據。

法新社聯繫到抖音TikTok的一位發言人，他說：“正如我們一再表示的那樣，抖音TikTok從未與中國政府分享過美國用戶的數據，如果被中國政府要求，抖音也不會答應。”

6月中旬，TikTok宣布，與該平台的美國用戶有關的所有數據現在都儲存在美國甲骨文集團的服務器上。周五，抖音向美國參議員發出一封信，保證對信息訪問是按照 "強有力的 "授權協議和控制進行。該集團的經理還解釋說，字節跳動ByteDance的工程師將只能在甲骨文的IT環境中研究該平台的算法，而不能提取任何數據。

然而，儘管TikTok已經發布多篇新聞稿解釋，但一些美國民選官員卻在堅持批評。由特朗普任命的美國電信機構專員布倫丹-卡爾已要求蘋果和谷歌將抖音從其移動應用商店中刪除。

美國電信機構專員布倫丹-卡爾寫信稱，“抖音TikTok不僅僅是一個有趣視頻分享應用程序，也是披着羊皮的狼 和一個複雜的監視工具。”

據法新社說，在白宮任職期間，前總統特朗普曾試圖通過各種行政命令禁止中國抖音。現總統拜登撤銷了這些規定。但TikTok仍在接受美國外國投資委員會（CFIUS）的審查，該機構負責評估任何外國投資對美國國家安全的風險。