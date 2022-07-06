美國300多家企業支持維持對華懲罰性關稅

中美貿易戰

美國前總統特朗普任下出台的首批對華貿易制裁關稅措施7月6日到期。現任總統拜登尚未就是否維持這些懲罰性關稅做出裁決。截至7月5日，美國貿易代表辦公室收到來自300多家企業的意見，要求維持這些關稅措施。

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美國前總統特朗普任下開始的中美貿易戰已經持續四年。2018年7月6日，特朗普政府宣布首批對華懲罰性關稅措施，涉及近340億美元美國每年自中國進口的產品。如果沒有任何政府決定或沒有任何企業提出維持制裁，這些措施應在今年7月5日午夜到期，自動停止。

兩個月前，美國貿易代表辦公室5月3日宣布啟動諮詢，了解各方企業是否支持維持這些措施。法新社從消息途徑獲知，貿易代表辦公室截至7月5日夜間，共收到超過300家企業要求維持這些首批制裁措施的意見。另有80家企業的要求涉及將在8月23日到期的另一批措施。

到目前為止，拜登政府尚未就是否延續這些措施表態。白宮發言人5日晚在例行記者會上表示，政府仍在研究各種選項，確保做出最合適恰當的決定。

特朗普任下前後共推出四波制裁措施，總計涉及3500億美元。除6日到期的首批措施外，其它措施陸續在今年 8月23日、9月24日和明年9月1日到期。

美國目前正經歷40年來最嚴重的通貨膨脹。拜登政府的經濟政策備受壓力。是否維持對華制裁，政府內部顯然意見不一。貿易代表戴琪更傾向維持制裁。兩周前，她在參議院聽證會上表示，這些關稅措施是中美貿易關係中的重要槓桿，取消這些措施對短期內遏制通脹的效應有限。

但財政部長耶倫則主張解除部分懲罰性關稅，認為這些措施已經成為不必要的負擔。

耶倫7月5日曾與中國國務院負責貿易事務的副總理劉鶴視訊會談。但從雙方的會談公報來看，會談並未有實質性進展。新華社通稿稱會談具有建設性。

中美關係近年來迅速惡化。維持還是取消、或者調整這些關稅措施，也將取決於中美高層對話的進展。

根據美國國務院周二宣布的消息，國務卿布林肯本周將在印尼巴厘島20國集團部長級會晤之際，與中國外長王毅會談。白宮幾天前也宣布，總統拜登可能會在未來幾周，與中國國家主席習近平會談。