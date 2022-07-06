美駐華大使批評中方刪除美駐華使館帖文

中美關係

美國駐華大使伯恩斯周三聲明，美方大使館上周在微信、微博發表的三篇有關香港及烏克蘭的文章遭網管刪除，他呼籲北京當局允許中國人民看得到美國領導人發言，如同美國人民聽得到中國領導人發言一樣。

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美國駐中國大使伯恩斯7月6日在推特發文表示，中國審查部門上周再次刪除美國大使館在微信、微博賬號上發布的白宮和國務院有關香港和北約峰會的帖文，伯恩斯大使並且在文章旁邊附上被中方刪去的文章截圖。

伯恩斯呼籲：“中華人民共和國應該允許中國人民看得到美國領導人的發言，就如同美國人民聽得到中國領導人的發言。”

遭中國當局上周刪去的兩篇文章均於7月1日發表於微信，第一篇的題目是“布林肯國務卿聲明：香港主權移交25年後”；第二篇的題目是“國家安全會議發言人艾德麗安·沃森就香港回歸25年發表的聲明”。

布林肯在7月1日的聲明中說，2022年7月1日本應是中國讓香港在“一國兩制”下保有自治五十年不變承諾的中點，但現在看來，港府與北京當局不再把民主參與、基本自由與獨立媒體，視為承諾的一部分。布林肯在聲明中還指出，北京以國安法的名義，剝奪對香港的承諾。他表示，美國會與港人站在一起，並呼籲當局恢復他們被允諾的自由。

艾德麗安·沃森同日發表的聲明則指北京與港府的所為，破壞基本自由及維繫全球穩定“以規則為基礎”的秩序，動搖香港的制度、規則與體系，而這些過去曾是國際信心的基礎，也是香港作為金融中心的基石。沃森還呼籲，在李家超就職特首前夕，香港領導人應尊重『基本法』下港人受保護的權利與自由。

另一篇被刪除的是美國駐中國大使館6月30日在新浪微博發表的文章，介紹北約6月底在馬德里舉行峰會的概況。文中除有“為應對俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭”的字眼，並無任何可能被視為觸及中國當局敏感神經的內容。