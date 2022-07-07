俄國空軍在烏克蘭天空失掉優勢

俄羅斯侵烏戰爭

2022年6月18日，在烏克蘭東部的頓涅茨克地區，烏克蘭士兵用美國提供的M777榴彈炮向俄羅斯陣地開火。由於俄羅斯空軍不具有優勢，使得烏軍可以把大炮運至更接近敵軍的地方反擊。

這是烏克蘭戰爭的驚喜之一。

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俄羅斯2月24日侵烏，企圖一舉拿下基輔，四個多月後，俄羅斯軍隊仍然沒有控制烏克蘭的天空。相反，莫斯科幾乎每周都會丟掉飛機，不管是戰鬥機、直升機還是無人機。而且其彈道導彈和巡航導彈現在經常被烏克蘭防空系統攔截。7月5日，根據社交網絡上發布的圖像，向第聶伯羅發射的六枚俄羅斯導彈在飛行中被擊落，只有一枚達到目標。

法國世界報援引專家指出，這一失敗是由於俄方進攻前先期準備的失誤造成的。俄國人誤以為烏克蘭將無力抵抗，因此忽視了在地面進攻前旨在摧毀敵人防禦系統的空中作戰。法國國際關係研究所研究員讓-克里斯托夫-諾埃爾在一份報告中指出："2003年，美國人在伊拉克戰場開始階段，幾小時內發射500多枚巡航導彈和出動1700架次飛機，與此相比，俄羅斯對烏克蘭的炮擊，大約只有150枚導彈，遠未實現目標飽和。"

何況，在美國情報部門幫助下，烏克蘭人也為俄羅斯可能的大規模空襲做好了準備，他們將飛機、直升機、導彈發射器等分散到小型旅遊機場甚至更偏僻的遠方機庫。國際風險分析和預測中心的研究員約瑟夫-亨羅廷（Joseph Henrotin）說："烏克蘭生存的關鍵是其分散的能力：俄羅斯的確瞄準軍營打擊，但這些均應往往已被清空，設備已被分散。"

其結果：儘管烏軍失去了部分空中能力（根據專業網站Oryx的數據，自2月24日以來，26架戰機、11架直升機以及43套地空防禦系統遭到破壞），仍然對天空有一定的控制。每天，烏克蘭空軍繼續在前線起飛並執行支援任務。另外，烏克蘭有大量的軍用和民用機場，這使得飛行行動很隱蔽。根據烏克蘭軍事情報局稱，在俄軍圍攻馬里烏波爾的Azovstal工廠期間，直升機甚至七次成功地為被俄羅斯人包圍的部隊提供補給。

最重要的是，烏克蘭保留了大部分防空系統，使其有能力在其控制的領土上實施某種形式的禁飛區。Aviation NXT的航空顧問Xavier Tytelman指出："自4月底以來，俄羅斯飛機未能超越前線，僅為其地面部隊提供近距離空中支援。"這證明他們害怕烏克蘭的地對空導彈。主要由美國和英國提供的上萬枚便攜式 "毒刺 "和 "星際 "地對空導彈，對低空飛行的俄羅斯飛機可能是致命的，也迫使俄羅斯空軍謹慎而行。

可以證明這種恐懼的是，最近幾周在網絡上播放的幾段視頻顯示，俄羅斯直升機和飛機使用被稱為 "噴射和祈禱 "的技術轟炸烏克蘭陣地。這裡指的是俯衝的戰機向遠處的位置發射一排導彈，希望它們能夠擊中目標，然後立即打開機翼，放出熱誘餌飛離。一位軍方人士表示："這種做事方式反映出俄羅斯飛行員明顯缺乏信心"。

俄羅斯在空中的這種謹慎甚至畏懼的姿態給烏軍賦予了一種戰略優勢，那就是使得烏克蘭部隊將大炮開近前線，尤其是在頓巴斯，深入腹地，瞄準敵人的陣地轟擊。最近幾天，許多見證人和視頻報道了在頓涅茨克、梅利托波爾以及俄羅斯別爾哥羅德的彈藥庫或燃料庫被擊中着火的場面......據分析人士稱，俄羅斯空軍已不再有能力對西方提供的最具機動性的遠程榴彈炮進行空襲，如法國凱撒或德國PzH-2000型大炮系統，儘管這些火炮系統仍受到導彈攻擊的威脅。

隨着衝突變為持久戰，烏克蘭軍隊對在西方國家的幫助下進一步提高防空能力抱有很大希望。7月1日，美國宣布，將很快送去兩套Nasams地對空導彈系統，由美國雷神公司和挪威康斯伯格公司設計，能夠攔截半徑約25公里內的任何飛行物。亨羅廷表示："這些系統可以保護正在進攻的機械化部隊。如果烏克蘭要在俄羅斯軍隊緩慢但穩步推進的情況下重新獲得主動權，這正是他們所需要的武器。