哈薩克欲擺脫俄羅斯自主

俄羅斯侵烏戰爭

2022年6月29日舉行裏海國家峰會，從左起，阿塞拜疆總統伊利哈姆-阿利耶夫、伊朗總統易卜拉欣-拉伊西、土庫曼斯坦總統謝爾達爾-別爾德穆哈梅多夫、俄羅斯總統普京和哈薩克斯坦總統托卡耶夫在土庫曼斯坦阿什哈巴德舉行的裏海沿岸國家峰會上合影。

被視為俄羅斯傳統盟友的中亞大國哈薩克斯坦，自烏克蘭戰爭爆發以來，與俄羅斯摩擦增多，且愈來愈顯出擺脫俄羅斯的趨勢。

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最明顯的有三個信號，一個是哈薩克總統托卡耶夫下令尋找新的出口輸油管道以繞開俄羅斯管道；一個是哈薩克希望與歐盟強化能源領域的合作；另一個是托卡耶夫明確對普京表示，哈薩克斯坦不承認烏東盧甘斯克與頓涅茨克是兩個“獨立共和國”。

法新社直接把俄哈關係的微妙變化放到烏克蘭戰爭的大背景下去透視，報道說，哈薩克斯坦總統周四命令其政府尋找新的方法，不通過俄羅斯出口石油。這是因為兩個鄰國因烏克蘭問題發生了摩擦。

托卡耶夫周四主持召開政府會議，他指出，通過裏海尋求哈薩克斯坦出口石油的新通道已成為國家的“優先任務”。他還命令政府 "採取措施 "提高向中國輸送石油的能力。

跨裏海能源管道的想法經常被哈薩克方面提出來，但由於俄羅斯不贊成這一項目，所以計畫從未實現。目前，大約四分之三的哈薩克石油是經由俄羅斯黑海的新羅西斯克港出口的。

但是，自從2月底俄羅斯發動對烏戰爭後以來，這一出口管道已被迫中斷兩次，許多觀察家懷疑克里姆林宮從中作梗，試圖對哈薩克斯坦這個俄羅斯的傳統盟友施加壓力，要求其在衝突中“保持中立”。

前兩次中斷出口分別發生在3月和6月，官方的借口是風暴破壞和二戰地雷的風險。第三次中斷差不多就要在本周發生，俄羅斯一家法院以違反環境標準為由，下令在30天內停止使用這一1500公里長的管道輸送石油。哈薩克斯坦能源部長周四表示，運營該管道的財團已經提出上訴，暫時中止了俄羅斯法院的裁決。

外界普遍懷疑俄羅斯有意向哈薩克斯坦施壓，但克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，俄羅斯法院的決定 "不太可能 "是出於政治動機，他稱俄羅斯與哈薩克斯坦 "需要進一步接觸"。

莫斯科在哈薩克石油出口管道上“做文章”顯然與烏克蘭問題密切相關，以及與西方制裁俄羅斯後，後者把能源當武器反擊西方有關。

但是哈薩克自有其獨立的策略，本周，托卡耶夫總統承諾，將與歐洲聯盟強化能源合作，而後者正在設法減少在能源方面對俄羅斯的依賴。

令莫斯科不快的一件事可能發生在上月17日，哈薩克斯坦總統托卡耶夫在出席聖彼得堡國際經濟論壇期間，他在與普京一起參加現場訪談時強調“國家完整性和民族自決權的矛盾”，從而引出哈薩克斯坦的立場是：不承認烏克蘭分裂分子控制的盧甘斯克和頓涅茨克獨立。

托卡耶夫同時還對烏克蘭當前“很悲慘”的現狀表示同情，委婉地支持烏克蘭申請加入歐盟的決定。他說： “歐盟希望在這個組織的行列中看到烏克蘭的身影，那麼我們也只能接受這樣的事實。”

哈薩克自托卡耶夫掌握實權後，出現了一些新跡象。比如6月5日該國高票通過修憲公投，取消了前強人總統納紮爾巴耶夫終身享有“民族領袖 ”的特權，並分散決策權，加強不同群體在國會的代表性，未來還禁止總統親屬擔任公職。托卡耶夫稱，這一修憲是讓國家從“超級總統”制改為一個有着健全國會的總統制共和國。

托卡耶夫的“改革計畫”是否像有些批評者所說的那樣徒有其表，還有待未來觀察，但托卡耶夫在俄羅斯侵烏後欲擺脫俄羅斯“獨立自主”的姿態卻是真實無疑，並且越來越讓莫斯科不舒服。