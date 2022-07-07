俄羅斯/烏克蘭/烏東

俄羅斯總統普京周四表示，俄羅斯在烏克蘭的行動“尚未真正開始”，俄軍周四繼續轟炸烏東頓巴斯地區，烏克蘭指哈爾科夫市遭俄軍砲擊 最少3死5傷；烏克蘭稱在蛇島建立實際控制權並升起國旗。

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法新社消息，普京周四發表講話稱，“聽說他們想在戰場上打敗我們，我能說什麼？讓他們試試吧！”。普京周四向議會發表的講話透過電視進行轉播，他在講話中稱，在烏克蘭，我們的行動還沒有真正開始”。普京並表示，"我們並沒有拒絕和平談判。時間越長，談判的難度就越大”。

俄軍在烏克蘭的軍事行動持續，第二大城市哈爾科夫的地方首長在當地周四晚表示，市內遭到俄軍砲擊，最少3人死亡，5人受傷。

在烏克蘭東部頓巴斯地區的頓涅茨克州，俄軍繼續向力圖守住當地北部邊界的烏軍施壓，外界預料俄軍將發動範圍更廣泛的攻勢。烏克蘭仍然控制頓涅茨克洲一些大城市，不過在鄰近的盧甘斯克州，重鎮利西昌斯克早前已落入俄軍手中，除了幫助俄羅斯鞏固對盧甘斯克州的全面控制之外，也有助俄軍實現取得頓涅茨克州部分區域控制權的計畫。

另外，烏克蘭表示軍方在蛇島建立實際控制權。烏克蘭總參謀部主要作戰部副部長格羅莫夫說，武裝部隊已經在蛇島升起烏克蘭國旗。

位於黑海的蛇島屬烏克蘭敖德薩州管轄範圍，俄羅斯出兵烏克蘭後不久，蛇島已被佔據。俄軍上月底表示為釋出善意，從蛇島撤軍，但較早時又宣稱周四清晨派戰機空襲，殺死蛇島上一批烏軍。